ВФЛА рассказала о количестве легкоатлетов, претендующих на получение нейтрального статуса

Всероссийская федерация лёгкой атлетики (ВФЛА) направила 296 заявок в Международную ассоциацию легкоатлетических федераций (IAAF) на получение нейтрального статуса.

По словам пресс-атташе ВФЛА Натальи Юхаревой, которые передаёт ТАСС, по состоянию на утро 31 мая в организацию поступило 306 заявок от легкоатлетов, 296 из которых уже отправлены в IAAF.

Начиная с декабря 2016 года IAAF разрешила российским легкоатлетам, соответствующим заявленным критериям, выступать на международных соревнованиях в нейтральном статусе. Это связано с приостановлением членства ВФЛА в IAAF.

Ранее легкоатлетка Конева рассказала, как находит мотивацию для выступлений без нейтрального статуса.