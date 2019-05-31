ВФЛА рассказала о количестве легкоатлетов, претендующих на получение нейтрального статуса
- РИА Новости
По словам пресс-атташе ВФЛА Натальи Юхаревой, которые передаёт ТАСС, по состоянию на утро 31 мая в организацию поступило 306 заявок от легкоатлетов, 296 из которых уже отправлены в IAAF.
Начиная с декабря 2016 года IAAF разрешила российским легкоатлетам, соответствующим заявленным критериям, выступать на международных соревнованиях в нейтральном статусе. Это связано с приостановлением членства ВФЛА в IAAF.
Ранее легкоатлетка Конева рассказала, как находит мотивацию для выступлений без нейтрального статуса.