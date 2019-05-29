Легкоатлетка Конева рассказала, как находит мотивацию для выступлений без нейтрального статуса

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Россиянка Екатерина Конева, специализирующаяся на тройном прыжке, рассказала о ситуации с её недопуском к участию в международных соревнованиях.
Легкоатлетка Конева рассказала, как находит мотивацию для выступлений без нейтрального статуса
  • © Антон Денисов
  • РИА Новости

«Нахожусь в ожидании чуда. Если честно, уже надоело, я настолько устала от этого — жить в неведении, не знать, к чему готовиться. Хочется увидеть свет в конце тоннеля. Мотивация? Просто находишь силы, потому что надо, потому что ты отдал всю жизнь спорту и без этого тебе не хочется жить дальше. Приходится находиться в этой среде и жить — неважно как. Плаваешь как-нибудь, и всё», — приводит слова Коневой «Матч ТВ».

30-летняя спортсменка является серебряным призёром чемпионатов мира и Европы 2013 и 2014 годов соответственно, а также победительницей мирового первенства в помещении 2014 и 2015 годов.

С 2016 года она ни разу не выступала на международных соревнованиях ввиду отсутствия нейтрального статуса, который необходимо получать российским легкоатлетам у IAAF из-за отстранения Всероссийской федерации лёгкой атлетики.

Ранее сообщалось, что IAAF допустила 30 российских специалистов к работе на международных стартах.

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