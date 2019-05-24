IAAF допустила 30 российских специалистов к работе на международных стартах

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Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) допустила 30 российских тренеров и специалистов к работе на международных соревнованиях.
IAAF допустила 30 российских специалистов к работе на международных стартах
  • Reuters

Об этом сообщает пресс-служба Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА).

Среди получивших допуск специалистов значится главный тренер сборных команд России по лёгкой атлетике Юрий Борзаковский, а также тренеры таких известных российских легкоатлетов, как Мария Ласицкене, Анжелика Сидорова, Сергей Шубенков, Илья Шкуренёв и другие.

Начиная с декабря 2016 года IAAF разрешила российским легкоатлетам, соответствующим заявленным критериям, выступать на международных соревнованиях в нейтральном статусе. Это связано с приостановлением членства ВФЛА в IAAF.

Ранее сообщалось, что Антонина Кривошапка подала заявку в IAAF на получение нейтрального статуса.

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