Бегунья Кривошапка подала заявку в IAAF на получение нейтрального статуса
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- РИА Новости
Об этом сообщил личный тренер 31-летней бегуньи Владимир Типаев, слова которого передаёт ТАСС.
Он также рассказал, что Кривошапка намерена начать свой летний сезон на первенстве Южного федерального округа в Краснодаре.
Кривошапка была признана виновной в нарушении антидопинговых правил на Олимпийских играх 2012 года. Срок её дисквалификации истёк осенью 2018 года.
Ранее сообщалось, что две российские легкоатлетки дисквалифицированы за нарушение антидопинговых правил.