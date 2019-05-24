Бегунья Кривошапка подала заявку в IAAF на получение нейтрального статуса

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Чемпионка мира и Европы по лёгкой атлетике российская бегунья Антонина Кривошапка подала заявку в Международную ассоциацию легкоатлетических федераций (IAAF) на получение нейтрального статуса.
Бегунья Кривошапка подала заявку в IAAF на получение нейтрального статуса
  • © Антон Денисов
  • РИА Новости

Об этом сообщил личный тренер 31-летней бегуньи Владимир Типаев, слова которого передаёт ТАСС.

Он также рассказал, что Кривошапка намерена начать свой летний сезон на первенстве Южного федерального округа в Краснодаре.

Кривошапка была признана виновной в нарушении антидопинговых правил на Олимпийских играх 2012 года. Срок её дисквалификации истёк осенью 2018 года.

Ранее сообщалось, что две российские легкоатлетки дисквалифицированы за нарушение антидопинговых правил.

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