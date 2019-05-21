Две российские легкоатлетки дисквалифицированы за нарушение антидопинговых правил

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Российские легкоатлетки Мария Пономарёва и Александра Степанова получили четырёхлетние дисквалификации за нарушение антидопинговых правил.
Две российские легкоатлетки дисквалифицированы за нарушение антидопинговых правил
  • © Григорий Сысоев
  • РИА Новости

Как сообщает официальный сайт Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА), российские спортсменки Мария Пономарёва (спортивная ходьба) и Александра Степанова (спринт) дисквалифицированы за нарушение антидопинговых правил. Обе спортсменки отстранены от профессиональной деятельности на четыре года.

Дисквалификация Пономарёвой будет отсчитываться с 8 марта 2018 года, Степановой — с 6 мая 2019 года.

Ранее сообщалось, что IAAF по ошибке перевела $134 тыс. нигерийской федерации и не может вернуть деньги.

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