Две российские легкоатлетки дисквалифицированы за нарушение антидопинговых правил

Российские легкоатлетки Мария Пономарёва и Александра Степанова получили четырёхлетние дисквалификации за нарушение антидопинговых правил.

Как сообщает официальный сайт Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА), российские спортсменки Мария Пономарёва (спортивная ходьба) и Александра Степанова (спринт) дисквалифицированы за нарушение антидопинговых правил. Обе спортсменки отстранены от профессиональной деятельности на четыре года.

Дисквалификация Пономарёвой будет отсчитываться с 8 марта 2018 года, Степановой — с 6 мая 2019 года.

Ранее сообщалось, что IAAF по ошибке перевела $134 тыс. нигерийской федерации и не может вернуть деньги.