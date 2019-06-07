«Пойдёт на пользу сборной и клубам»: руководство РПЛ и тренеры о возможном расширении лиги

Руководители большинства клубов РПЛ считают, что увеличение количества участников элитного дивизиона чемпионата России положительно отразится на развитии футбола в регионах, а также на экономическом благосостоянии команд. Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов отметил, что уже давно стоило бы расширить географию турнира. Президент «Урала» Григорий Иванов пояснил, что новый формат будет выгоден в первую очередь середнякам. А главный тренер «Сочи» Алексадр Точилин полагает, что гранды смогут лучше проявить себя в еврокубках, поскольку российский чемпионат сравняется по нагрузкам с европейскими.

Команды РПЛ проголосовали за расширение лиги. С инициативой увеличить количество участников чемпионата страны с 16 до 18 команд выступили все клубы высшего дивизиона России за исключением столичного «Спартака». В стане красно-белых идею считают экономически невыгодной.

Итоги голосования в интервью RT прокомментировал генеральный директор ФК «Уфа» Шамиль Газизов. По словам функционера, российский футбол остро нуждается в качественных изменениях, а увеличение географии турнира положительно скажется на интересе к игре по всей России.

«Мы полностью и с оптимизмом поддерживаем решение о расширении лиги. Нам были необходимы изменения, это очевидный факт. Того, что колоссально возрастёт нагрузка на команды и инфраструктуру, лично мы не боимся. К тому же нужно подумать и о других. Россия — большая страна с обширной географией, так что это пойдёт на пользу всем», — отметил Газизов.

Кроме того, руководитель «Уфы» пояснил каким образом, согласно предварительному плану, матчи с участием новичков премьер-лиги будут внесены в календарь сезона.

«На сроки начала и конца чемпионата расширение повлиять не должно. По проекту, который прорабатывается, дополнительные игры придутся на середину недели. Таким образом, плотность увеличится, а календарь останется прежним», — пояснил функционер.

Позицию коллег из Уфы разделили и другие представители лиги. В частности, футбольный клуб «Урал». Президент екатеринбуржцев Григорий Иванов в интервью RT заявил, что отказ от расширения количества клубов со временем неминуемо привёл бы к спаду развития футбола в регионах.

«Чем мы хуже Англии или Испании? У них в элитном дивизионе по двадцать команд, а мы довольствуемся восемнадцатью. Нашей стране как никому нужно большое количество клубов. Я не боюсь, что из-за допуска в элиту представителей ФНЛ качество чемпионата упадёт. Клубы оттуда и сейчас заходят и выходят из лиги по спортивному принципу, но за это время они успевают понять, что такое РПЛ. Привыкают к этому вкусу, начинают развивать футбол в своих регионах», — рассказал глава футбольного «Урала».

При этом Иванов подчеркнул, что увеличение количества игр без привлечения клубов из других лиг советом РПЛ не рассматривалось. Президент уральской команды также признался, что, несмотря на заявление его коллеги Леонида Федуна, расширение лиги экономически выгодно для всех участников первенства.

«Играть больше матчей, но тем же составом? Глупо! В таком случае можно было оставить десять команд и пусть они решают вопросы между собой. У нас в стране все почему-то мечтают, чтобы все 16 клубов были равны. Это фантастика, такого нет нигде в мире. Относительно денег скажу следующее. Позиция Федуна мне не понятна. Он утверждает, что это экономически не оправдано. Мы же считаем иначе. Могу сказать за «Урал» — нам расширение на руку со всех сторон», — пояснил функционер.

Кроме того, президент «Урала» рассказал, что во время исполкома РПЛ он выступил с инициативой о рассмотрении вопроса по снижению требований относительно вместимости стадионов.

«Зачем заставлять клубы строить тридцати тысячные арены? В Тамбове, Оренбурге небольшие арены, но них ходят по десять тысяч зрителей. Пускай так и играют. Главное, чтобы было хорошее поле и комфортные раздевалки для футболистов», — заявил Иванов.

«Не все команды ФНЛ готовы к уровню РПЛ»

Предложение о расширении чемпионата России положительно восприняли и представители тренерского цеха. Наставник ФК «Сочи» Александр Точилин в интервью RT признался, что незначительное увеличение матчей не отобразится на психологическом и физическом состоянии футболистов. При этом специалист, по итогам сезона оформивший со своим клубом переход из ФНЛ в РПЛ, заявил, что команды второго дивизиона лучше готовы к расширению календаря.

«Как тренер могу сказать, что четыре дополнительных матчах никак не скажутся на функциональном состоянии команд. Правда, клубы ФНЛ к такому формату готовы чуть лучше, чем представители РПЛ. Там команды в среднем проводят по 38 матчей за сезон, и никто не жалуется. График в первой лиге насыщенный. По две игры в неделю, постоянные перелёты, так что у нас, как и других клубов повысивших свой статус, никаких проблем точно не будет. В целом, идея хорошая для таких клубов как «Сочи». Конечно, мы не думаем, что в первом сезоне РПЛ нас постигнет неудача, но увеличение лиги, безусловно, станет неким гарантом спокойствия и веры в себя», — высказал мнение наставник дебютанта РПЛ.

В то же время, анализируя материально-технические аспекты расширения лиги, Точилин призвал футбольных функционеров внимательно отнестись к вопросу допуска новых клубов. При этом тренер выразил надежду, что спортивный принцип останется главным фактором при новом формате распределения квот.

«Конечно, не все команды ФНЛ готовы к уровню РПЛ. Лига должна выполнить намеченную программу по ужесточению лицензирования команд. Комплектующие моменты в таком вопросе очень важны. Правда для меня, как для тренера, очень важно и другое. Не хочется, чтобы РПЛ превратилась в чисто коммерческий проект, который работает исключительно для получения заработка. Хочется верить, что спортивные принципы сохранятся», — пояснил Точилин.

По мнению специалиста, увеличение интенсивности чемпионата России по футболу положительно скажется на выступлении российских клубов на европейской арене.

«Для команд, которые играют в Лиге чемпионов и Лиге Европы, и для игроков, которые регулярно вызываются в сборную России, прирост количества матчей без сомнения пойдёт на пользу. Таким образом по нагрузкам мы полностью сравняемся с представителями европейских чемпионатов. В связи с этим нашим ребятам будет легче и комфортней играть с соперниками из Старого Света, ведь их физическая форма будет на высоте», — поделился мнением тренер.

Идею расширения РПЛ прокомментировали и в самой ФНЛ. Так, президент лиги Игорь Ефремов в интервью RT подчеркнул, что второй по значимости футбольный дивизион страны не испытает проблем в связи с переходом части клубов в высший дивизион.

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«Проблем с проведением чемпионата ФНЛ не возникнет. У нас нет сложностей с набором участников, вакантные места займут клубы ПФЛ и те, кто покинут РПЛ по спортивному принципу. На зрелищность и качество футбола это тоже не повлияет. Да, лидеры уйдут, но их место точно не будет пустовать. Перед глазами яркий пример «Нижнего Новгорода», клуба, которого ещё несколько лет назад просто не существовало в ФНЛ», — заявил Ефремов.

Глава лиги также прокомментировал заявление заместителя председателя комитета Госдумы по физкультуре, спорту, туризму и делам молодёжи Валерия Газзаева. Ранее депутат и экс-тренер столичного ЦСКА выразил мнение, что и Футбольная национальная лига нуждается в изменении формата. По мнению Газзаева, ФНЛ необходимо увеличить с 20 до 36 команд, которые будут разбиты на географические зоны. По словам Игоря Ефремова подобный вопрос уже рассматривался ранее и был отклонён большинством клубов ФНЛ.

«Представители клубов пришли к мнению, что подобное разделение по географическому признаку не оправдано. Ни по экономическому, ни по спортивному принципу. Это связано с тем, что большинство команд сосредоточено в европейской части России, и было не совсем понятно по каким критериям их разделять. Подчеркну, что на данный момент вопросы о расширении ФНЛ не рассматриваются», — резюмировал Ефремов.

Окончательное решение относительно перехода чемпионата России по футболу на новый формат будет принято исполкомом РПЛ в течение двух недель.