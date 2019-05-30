«Чемпионский парад вышел очень крутым»: Ерохин о триумфе «Зенита», футбольном буме в России и воспоминаниях о ЧМ-2018

Умение донести до подопечных свою футбольную философию и профессиональное отношение к делу позволили Сергею Семаку привести «Зенит» к золотым медалям РПЛ. Об этом в интервью RT заявил полузащитник петербуржцев Александр Ерохин. По его словам, с приходом этого наставника в команде сложилась тёплая атмосфера и все игроки поддерживали друг друга. 29-летний хавбек также поделился впечатлениями от празднования чемпионства, рассказал о своём отношении к моде и социальным сетям и ответил на вопрос, готов ли он попробовать свои силы в одной из ведущих европейских лиг.

«На праздновании имели значение только люди и их искренние переживания»

— Как прошли празднования по случаю чемпионства «Зенита»?

— Честно говоря, очень сложно выразить словами. Хотелось просто получать удовольствие от каждого момента. Мы стали чемпионами за несколько туров до окончания турнира, и с того дня прошло уже несколько торжественных мероприятий. Но каждый раз это были особенные эмоции, которые только усиливались.

— Санкт-Петербург — единственный город в России, где чемпионство празднуют с таким размахом?

— Я думал об этом. Наверное, такое сложно повторить где-то ещё, потому что весь город переживает за одну команду. То, что происходило во время чемпионского парада, — это было реально круто.

— Удивило, что столько болельщиков вышло на набережные, мосты и улицы, несмотря на дождь?

— Да, и это доставило ещё больше удовольствия. Погода была по-настоящему питерская, но все болельщики были в отличном настроении и с радостью приветствовали команду.

— «Зенит» стал чемпионом по окончании 27-го тура Российской премьер-лиги. Где вы находились в тот момент?

— Дома. Конечно, смотрел игру. Разумеется, было бы лучше, если бы всё решилось в нашем матче, а не после поражения «Локомотива», но это ничего не меняет. Мы заслужили это чемпионство, и эмоции были ничуть не слабее.

— Не было обидно, что в тот момент вы не находились рядом с партнёрами по команде? Не хотелось сорваться и поехать встречать их в аэропорт?

— Конечно, хотелось собраться всем вместе, поздравить друг друга и порадоваться чемпионству. Но в аэропорт не поехал.

Честно говоря, не думал, что за короткое время соберётся столько болельщиков, что состоится такое грандиозное празднование. Всё было очень стихийно. Имели значение только люди и их живые эмоции здесь и сейчас. Уже потом мне сообщили, что все едут на специальный ужин, и на нём я присоединился к команде.

— Кто поздравил вас первым?

— Супруга. Многие друзья, родные сразу написали. Станислав Саламович тоже поздравил.

— В 2017 году вы сказали, что покрасите волосы в сине-бело-голубой, если «Зенит» станет победителем Лиги Европы. Победа в РПЛ менее значима, чтобы решиться на такой шаг?

— Конечно нет. Если бы обещал что-то подобное, то обязательно бы это выполнил.

— А что вы сделаете, если «Зенит» выйдет в финал Лиги чемпионов?

— Не стоит ставить ограничения. Например, в нынешнем сезоне перед нами стояла главная задача, но мы больше думали о каждом матче в отдельности. Так же будет и в Лиге чемпионов. Что касается чего-то безумного, то не буду ничего обещать. Надо просто держать в голове максимальный результат и стремиться к нему.

— Хотелось бы уже отдохнуть?

— И да и нет. Сезон получился удачным и не хочется, чтобы он заканчивался. Но пауза, конечно, нужна, чтобы набраться эмоций и подготовиться к новому сезону. К еврокубкам в первую очередь.

© Георгий Кардава

— Декабрьская травма голеностопа сильно выбила из колеи?

— Действительно было непросто. Когда стало понятно, что мне необходима операция, сначала обозначались одни сроки, потом другие. До конца не было понятно, когда я снова начну тренироваться с командой. Нужно было терпеть, работать. Это был переходный момент, но мы с ним справились, чему я очень рад.

— Некоторые футболисты, пропустившие часть золотого сезона, признаются, что чувствуют неудовлетворение от завоевания трофея. Не испытывали ли вы нечто подобное?

— Для меня было важно восстановиться и выйти на поле в оставшихся матчах. Хорошо, что удалось отличиться, вновь почувствовать эмоции от забитых мячей. Но никаких противоречивых чувств я не испытывал, напротив, искренне гордился и радовался, что команда уверенно движется вперёд. Я всегда поддерживал тренерский штаб и игроков.

— Золото с «Зенитом» отличалось от серебра с «Ростовом» по ощущениям?

— Это разные эмоции, но в обоих случаях они одинаково сильные. На такой высокий результат от «Ростова» надеялись только самые преданные болельщики. Поэтому было приятно выигрывать, когда от тебя этого не ждут. На самом деле это интересные чувства. С «Зенитом» я первый раз в карьере стал чемпионом страны. Такое никогда не забывается.

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— По мнению многих экспертов, после травмы вы смотрелись на поле так, будто и не отсутствовали пять месяцев...

— Такие отзывы приятно получать. Конечно, когда оглядываешься назад, кажется, что действительно прошло немного времени. Но это не так. Я упорно тренировался, готовился, делал акцент не только на реабилитации, но и набирал игровую форму. Всё это принесло свои плоды — и восстановление прошло успешно.

— После гола в ворота «Енисея» в последнем туре вы побежали к скамейке запасных. Хотели поблагодарить Сергея Семака?

— Да. И тренера, и медицинский штаб. С их стороны всегда чувствовалась колоссальная поддержка. Они мне очень помогли в процессе восстановления.

— Ходит много споров по поводу того, кто в «Зените» является настоящим лидером. Можете раскрыть секрет?

— В нашей команде есть два капитана — Александр Анюков и Бранислав Иванович. Они от лица игроков общаются с руководством и тренерским штабом. Это лидеры, которые создают микроклимат в команде.

— Благодаря вам Артём Дзюба стал лучшим ассистентом чемпионата страны. Он поблагодарил вас за это достижение?

— Это футбол, здесь каждый выполняет свою работу. Тем более во втором круге Артём стал играть немного другую роль на поле, начал отдавать больше передач.

— Многие удивлены, насколько Дзюба хорош в подыгрыше, а не в качестве чистого форварда. В команде на этот счёт не подшучивают?

— На эту тему нет. Но он сам много шутит, а ребята часто ему отвечают. У нас хороший коллектив, все могут посмеяться друг с другом.

— В следующем году команда стартует с группового раунда Лиги чемпионов. Если менеджмент сделает несколько приобретений, пробиваться в основной состав станет сложнее. Вас это не пугает?

— Меня нет. В моей карьере всегда складывалось так, что мой следующий клуб был сильнее предыдущего. Поэтому я всегда положительно относился к конкуренции и был готов бороться за место в составе.

— Известно, что Сергей Семак умело выстраивает коммуникацию со своими подопечными. С этой точки зрения как бы вы его охарактеризовали — как своего парня или как человека, который всё же выше по рангу, чем футболисты?

— В первую очередь он главный тренер, с уважением относящийся к своим подопечным. В то же время с ним можно свободно пообщаться и на нефутбольные темы.

— За время вашего вынужденного простоя сколько раз встречались и разговаривали с Семаком?

— Достаточно часто, потому что я много времени проводил на базе «Зенита». Через день мы точно пересекались. Он подходил, справлялся о моём здоровье. Говорил: «Мы тебя ждём и хотим, чтобы ты играл».

— Многие пытаются понять, как Семаку за столь непродолжительный срок удалось прийти к такому успеху. Вы знаете, в чём его секрет?

— Думаю, секрета нет.

Всё дело в его профессионализме, видении футбола, которое он умело передаёт игрокам. Каждый из нас чётко понимает, что от него требуется. Я уже упоминал микроклимат в команде. Всё вместе и даёт положительный результат.

— В чём лично для вас заключается профессионализм?

— Здесь я бы особо выделил один аспект. Сейчас необходимо уделять достаточно времени восстановлению после матчей и профилактике травм, так как футбол сам по себе стал более интенсивным. Этим обязательно нужно заниматься, если хочешь выступать на высоком уровне.

— Вы стали чемпионом России, выступили на первенстве планеты. Какова ваша следующая цель?

— Следующий сезон для «Зенита» будет определяющим, так как удержаться на вершине всегда сложнее, чем до неё добраться. Необходимо начать всё с чистого листа, забыть о чемпионстве и думать лишь о каждой новой игре.

— Многие недооценивают значимость Суперкубка России, в котором «Зениту» предстоит сыграть свой первый матч предстоящего сезона. Какое значение этот турнир имеет для вас?

— Победа в нём имеет такое же значение, как и битва за любой другой трофей. Это матч между победителями чемпионата и Кубка страны, и оба соперника будут настраиваться на него по-особому. Кроме того, важно начать новый сезон с победы, почувствовать ритм.

© Георгий Кардава

«Слова Черчесова не расходятся с делом»

— Вспоминаете ли о чемпионате мира или предпочитаете жить настоящим?

— У нас достаточно плотный график, поэтому по большей части думаем о нём. Вспоминаем, когда спрашивают журналисты. Конечно, мы помним те переживания, сами матчи и то, что их окружало. Но на нынешний сезон перед нами стояла уже новая цель. На пути к ней также было отдано много сил и эмоций. Поэтому всё же живём сегодняшним днём.

— Можно ли сказать, что жизнь страны после мундиаля разделилась на «до» и «после»?

— Конечно, многое поменялось, появились хорошие стадионы, теперь выездные матчи проходят при заполненных трибунах. Наследие чемпионата оказывает положительное влияние на внутренний чемпионат.

— А с точки зрения отношения людей к сборной что-то поменялось?

— Да, конечно.

До начала турнира для национальной команды было не самое лёгкое время. Нам оставалось только тренироваться и быть морально готовыми к внешнему давлению, так как домашний чемпионат мира — серьёзный вызов для любого игрока. Уже потом в стране произошёл настоящий футбольной бум. Думаю, в будущем ситуация будет только улучшаться.

— Сейчас вы по объективным причинам не попали в состав сборной. При этом Черчесов всегда подчёркивает, что двери команды ни для кого не закрыты. Чувствуется ли это отношение?

— Думаю, да. Молодые футболисты привлекаются в сборную, многим предоставляется шанс. Слова Станислава Саламовича не расходятся с делом.

— Удивило ли вас большое количество игроков в расширенном списке сборной?

— Такая практика не нова. Попадая в расширенный список, футболист понимает, что его достижения не остались незамеченными, тренерский штаб его увидел. Это очень важно с психологической точки зрения, так как каждый из нас с детства мечтает выступать за сборную своей страны.

— Есть ощущение, что футбол в России движется в целом в нужном направлении?

— Мне кажется, да. Я вижу, как ребята, которые меня окружают, стараются, делают всё возможное, чтобы успешно выступать как на международном уровне, так и на внутренней арене. Все стремятся стать лучше.

— На данный момент все билеты на предстоящие матчи сборной России даже не с самыми высококлассными соперниками проданы. С чем это связано?

— Здесь речь идёт о совокупности факторов. Футбольный бум, вызванный чемпионатом мира, продолжается. Когда сборная хорошо выступает, люди начинают больше проявлять к ней интерес, отдавать детей в спортивные школы. Будем надеяться, что так будет и дальше.

© Георгий Кардава

«Нет стремления гнаться за трендами»

— Оказывает ли популярность влияние на вашу повседневную жизнь?

— Действительно, чемпионат мира оставил отпечаток как на нашей карьере, так и на образе жизни. Каждый раз, когда мы приезжаем на базу, у ворот нас встречает большое количество болельщиков. Им необходимо уделить 15-20 минут, чтобы со всеми сфотографироваться, поговорить, расписаться на чём-нибудь.

— Много времени проводите в социальных сетях?

— Не очень. Для нас это в некоторой степени необходимость, так как болельщикам нужно знать, что футболисты — не роботы, они ведут обычный образ жизни, гуляют в парках с детьми. Честно говоря, мне не всегда просто поддерживать активность в социальных сетях, супруга напоминает об этом.

— Следит ли Вероника за вашим внешним видом?

— Не скажу, что она выступает в роли стилиста, но я стараюсь с ней советоваться по таким вопросам. Она может подсказать, если что-то не сочетается.

— Насколько вам интересна мода?

— В принципе у меня нет стремления гнаться за трендами. Чаще всего я покупаю вещи по необходимости, если собираюсь пойти на какое-то мероприятие. Единственное, мне нравится собирать кроссовки, есть несколько любимых пар, которые чаще всего надеваю. Но специально за ними не гоняюсь.

— Ненужную одежду не отдаёте на благотворительные аукционы?

— Хорошая идея. Прежде такого не проводил. Накопившуюся спортивную одежду отдаю друзьям или родственникам.

— Есть ли у вас майки других футболистов?

— Да. Я не прошу их в каждом матче, но если такая возможность есть, то обмениваюсь. В основном это майки сборных, с которыми мы недавно встречались — Франции, Бразилии. Самая ценная из них, наверное, Н'Голо Канте.

— Ваша супруга была признана самой красивой среди жён футболистов, выступавших на чемпионате мира. Как вы на это отреагировали?

— Узнал об этом, когда с командой находились на сборах. Чемпионат мира — один большой праздник и в какой-то степени шоу. Но не скажу, что очень серьёзно отнёсся к этой информации.

— Вы говорили, что Вероника принимает участие в развитии вашей карьеры. Прислушиваетесь ли к ней в футбольных вопросах?

— Когда мы с ней познакомились, Ника вообще не воспринимала футбол как профессию. Однако со временем стала разбираться в нём гораздо лучше. Когда я выступал за «Урал», она меня как-то спросила, почему я отдаю пас, находясь в удобной позиции, чтобы пробить по воротам. И я действительно задумался над этим вопросом.

— Насколько пристально следите за европейским футболом?

— Смотрю матчи еврокубков или важные встречи чемпионатов Англии и Испании.

— Как сложится финал Лиги чемпионов?

— Нынешний розыгрыш получился настолько непредсказуемым, что сложно давать какие-либо прогнозы. Посмотрите, насколько хорошо выступил «Аякс», как рано вылетел «Реал». Хочется, чтобы финалом остались довольны как футболисты, так и болельщики.

— Правда ли, что игроки более пристально начинают следить за командами, против которых им приходилось выступать в прошлом?

— Думаю, да. Мне было интересно наблюдать за «Аяксом», потому что два года назад мы с ними встречались в розыгрыше Лиги Европы. Тогда они вышли в финал, сейчас — добрались до полуфинала Лиги чемпионов. Конечно, часть состава сменилась, но в любом случае их матчи по-прежнему интересно смотреть.

— Многие российские игроки не скрывают, что хотели бы попробовать свои силы в европейских чемпионатах. Стоит ли кому-то из них туда перебираться или лучше не рисковать?

— Каждый случай индивидуален. Если человек хочет расти, играть в Европе, то, конечно, нужно пробовать. Футбольная карьера не такая продолжительная. Нужно использовать каждый шанс, иначе потом можно пожалеть.

— Представьте, что завтра вам позвонят из команды, не входящей в первую шестёрку английской Премьер-лиги, например из «Лестера» или «Эвертона», и предложат перейти. Пойдёте ли вы на такой шаг?

— Если в клуб поступит предложение, то его нужно будет рассмотреть. Я всегда готов к новым вызовам. Мне хочется и с «Зенитом» добиваться больших результатов, и самому расти. Нет такого, что я дошел до какого-то уровня и всё. Каждый день стараюсь думать о том, что мне нужно ещё прибавлять и двигаться вверх.