«Победа «Локо» предопределена разницей в классе»: Бышовец о финале Кубка России, работе Парфёнова и назревших реформах

Определяющим фактором в финале Кубка России по футболу станет разница в классе между «Локомотивом» и «Уралом». Об этом в интервью RT заявил заслуженный тренер СССР Анатолий Бышовец. По его словам, команда Юрия Сёмина обладает оптимальным составом и способна противостоять любому сопернику. При этом специалист отдал должное результатам наставника екатеринбуржцев — Дмитрия Парфёнова. Кроме того, Бышовец высказался о возможной реформе турнира и отметил плюсы лимита на легионеров.

«У «Локомотива» хорошее сочетание молодости и опыта»

— После неудач «Локомотива» в Лиге чемпионов на Юрия Сёмина обрушилась волна критики, но конец сезона расставил всё по местам. Можно ли говорить, что тренер вновь доказал свою правоту и дал достойный ответ недоброжелателям?

— Есть такое выражение: «Бесславно побеждаешь, но со славой торжествуешь». В сегодняшнем чемпионате России зачастую успеха добиваются клубы с большим бюджетом. Да, у «Локомотива» были неоднозначные победы над «Краснодаром», «Динамо», тем же «Уралом». В некоторой степени им повезло и в этот раз, так как в финале Кубка не примет участие один из лучших игроков екатеринбуржцев Эрик Бикфалви. Но в итоге всё сводится к месту команды в турнирной таблице. В связи с этим стоит отдать Сёмину должное, хотя, на мой взгляд, главным критерием оценки работы любого специалиста является выступление команды в еврокубках.

— Последний матч «Локомотива» ознаменовался скандалом. Не сослужит ли это команде плохую службу в связи с тем, что судьи по ходу встречи могут трактовать спорные эпизоды в пользу соперника?

— Не думаю, что это может повлиять на ход встречи. «Локомотив» обладает достаточно приличными игроками и такими возможностями, что имеет колоссальное преимущество не только над «Уралом», но и над многими другими командами в стране. На мой взгляд, сегодня у красно-зелёных оптимальное сочетание молодости и опыта. Звёздность их состава как минимум гарантирует борьбу за первое место.

Поэтому выход железнодорожников в финал прогнозировался. Объективно победа в решающем матче предопределена разницей соперников в классе. Но не стоит думать, что подопечные Парфёнова не навяжут борьбу сопернику. С точки зрения самоотдачи у нас не должно быть претензий к футболистам обоих коллективов. Именно благодаря последней в некоторой степени возросла популярность этого вида спорта в нашей стране.

— Парфёнов второй год подряд добивается успеха с середняком и выводит его в финал Кубка России. Это говорит о благоприятном стечении обстоятельств или специалист знает какой-то особый секрет?

— Могу сказать, что очень за него рад. Парфёнов входит в группу молодых тренеров, которые благодаря своему особенному мышлению и игровому опыту привносят в наш вид спорта современные требования. Российский футбол всегда был несколько консервативен. А у молодых наставников присутствует бескомпромиссность, которой ему недостаёт. Они пытаются уйти от традиций, не боятся ставить их под сомнение. И это путь к прогрессу, который я приветствую. Поэтому было бы несправедливо считать, что команды Дмитрия Владимировича добиваются успеха лишь благодаря везению.

— В сезоне-2006/07 «Локомотив» под вашим руководством стал обладателем Кубка России. Насколько тяжело тренеру настраивать подопечных на финал турнира?

— На тот момент у нас подобралась хорошая команда, которая прошла «Спартак» и «Динамо». Это было дерби, вопрос принципа. Наших успехов оказалось достаточно, чтобы заполнить «Лужники». Хотя было непросто — жара, искусственное покрытые.

«Стоит задуматься о проблемах, которые уже давно назрели»

— Насколько правильным было решение перенести финал Кубка России из Москвы в Самару?

— Не уверен, что этот матч собрал бы московские «Лужники». На первом месте должна стоять доступность для болельщиков обеих команд. Сейчас мы не говорим о популяризации футбола, так как с этой точки зрения положительные результаты сборной уже принесли свои плоды. Теперь речь идёт об увеличении финансирования. Использование инфраструктуры требует зрелищности. Возьмём за пример сегодняшний «Рубин». К сожалению, его выступление не привлекает достаточного количества людей, что, в свою очередь, приносит лишь убытки.

— Роль Кубка России часто недооценивают. На ваш взгляд, насколько почётна победа в этом турнире?

— Во-первых, не стоит забывать о прямой заинтересованности в том, чтобы через Кубок России попасть в Лигу Европы. Во-вторых, никто не отменял спортивный принцип. И на мой взгляд, это самое главное. Да, его результаты обесцениваются за счёт того, что более состоятельные команды имеют возможность бороться за высшие строчки в чемпионате страны. Отсюда за главный трофей борются коллективы более низкого уровня. Но, как правило, сами футболисты, выходя на поле, всё же думают о победе.

— И тем не менее в Российском футбольном союзе (РФС) продолжают говорить о необходимости реформировать турнир, увеличить бонусные выплаты. Поддерживаете ли вы эту инициативу?

— Думаю, да. Заинтересованность должна возрасти. Однако у нас существует концепция развития, которая пока не работает. В первую очередь стоит задуматься о проблемах, которые назрели уже давно. Здесь я имею в виду борьбу с лимитом на российских футболистов.

— Примеры Мурада Мусаева, Валерия Карпина, Игоря Черевченко, Владимира Федотова и Дмитрия Парфёнова, а также появление молодых российских игроков могут повлиять на то, что в ближайшее время отечественный футбол уйдёт от тотальной скупки легионеров?

— Это бизнес, в котором цена победы иногда не имеет значения. У нас есть ряд талантливых ребят, которым необходимо давать дорогу. Выросло целое поколение футболистов, которые благодаря лимиту уже сегодня готовы играть в национальной команде. А мы хотим его отменить. Да, у руководителей клубов есть свои интересы. Но нужно создавать условия для развития спорта. Тогда у нас появится такая же молодёжь, которая сейчас даёт результат для сборных Англии или Голландии, а наш футбол в целом станет зрелищнее.