«Урал» победил «Арсенал» в первом матче полуфинала Кубка России по футболу

Екатеринбургский «Урал» на своём поле взял верх над тульским «Арсеналом» в первом матче 1/2 финала Кубка России по футболу.

Встреча, прошедшая на «Екатеринбург Арене», завершилась со счётом 1:0.

Единственный мяч на 17-й минуте забил Андрей Панюков.

На 60-й минуте хозяева остались в меньшинстве после удаления Петрюса Бумаля, а на 85-й минуте составы снова стали равными, так как у туляков красную карточку получил Гиа Григалава.

Ответная игра состоится в Туле 15 мая.

Ранее стало известно место проведения матча за Суперкубок России по футболу.