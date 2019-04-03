«Урал» победил «Арсенал» в первом матче полуфинала Кубка России по футболу
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Встреча, прошедшая на «Екатеринбург Арене», завершилась со счётом 1:0.
Единственный мяч на 17-й минуте забил Андрей Панюков.
На 60-й минуте хозяева остались в меньшинстве после удаления Петрюса Бумаля, а на 85-й минуте составы снова стали равными, так как у туляков красную карточку получил Гиа Григалава.
Ответная игра состоится в Туле 15 мая.
Ранее стало известно место проведения матча за Суперкубок России по футболу.