«Зенит» стал чемпионом РПЛ сезона-2018/19

Санкт-петербургский «Зенит» досрочно завоевал титул чемпиона Российской премьер-лиги (РПЛ) сезона-2018/19.

Это стало известно по итогам матча 27-го тура «Арсенал» — «Локомотив», в котором команда из Тулы обыграла железнодорожников со счётом 2:0.

В активе «Зенита» 58 очков, и за три тура до конца чемпионата он стал недосягаем для соперников.

Команда Сергея Семака опережает идущий вторым «Локомотив» на 11 очков, а занимающий третье место «Краснодар» даже в случае победы над «Ростовом» в предстоящем матче будет по итогам тура отставать от петербуржцев на 10 очков.

Ранее сообщалось, что «Зенит» сыграл вничью с «Ахматом» в матче РПЛ.