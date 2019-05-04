«Зенит» стал чемпионом РПЛ сезона-2018/19
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Это стало известно по итогам матча 27-го тура «Арсенал» — «Локомотив», в котором команда из Тулы обыграла железнодорожников со счётом 2:0.
В активе «Зенита» 58 очков, и за три тура до конца чемпионата он стал недосягаем для соперников.
Команда Сергея Семака опережает идущий вторым «Локомотив» на 11 очков, а занимающий третье место «Краснодар» даже в случае победы над «Ростовом» в предстоящем матче будет по итогам тура отставать от петербуржцев на 10 очков.
Ранее сообщалось, что «Зенит» сыграл вничью с «Ахматом» в матче РПЛ.