«Зенит» стал чемпионом РПЛ сезона-2018/19

Короткая ссылка
Санкт-петербургский «Зенит» досрочно завоевал титул чемпиона Российской премьер-лиги (РПЛ) сезона-2018/19.
«Зенит» стал чемпионом РПЛ сезона-2018/19
  • © Aleksandr Kulebyakin
  • globallookpress.com

Это стало известно по итогам матча 27-го тура «Арсенал» — «Локомотив», в котором команда из Тулы обыграла железнодорожников со счётом 2:0.

В активе «Зенита» 58 очков, и за три тура до конца чемпионата он стал недосягаем для соперников.

Команда Сергея Семака опережает идущий вторым «Локомотив» на 11 очков, а занимающий третье место «Краснодар» даже в случае победы над «Ростовом» в предстоящем матче будет по итогам тура отставать от петербуржцев на 10 очков.

Ранее сообщалось, что «Зенит» сыграл вничью с «Ахматом» в матче РПЛ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить