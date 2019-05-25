Дебют «Динамо» на новом стадионе, битва за серебро и звание лучшего ассистента: главные интриги заключительного тура РПЛ

«Локомотив» и «Краснодар» в заочной борьбе определят обладателя серебряных медалей и путёвки в групповой этап Лиги чемпионов. При этом в случае равенства очков выше окажутся железнодорожники. В гонке лучших распасовщиков турнира нападающий Артём Дзюба постарается не подпустить к себе полузащитников Юрия Газинского и Жаозиньо. А «Динамо» откроет реконструированный стадион матчем с «Арсеналом». RT рассказывает о главных интригах заключительного тура РПЛ.

Кто займёт второе место?

Пожалуй, главной интригой заключительного тура станет заочная борьба за второе место между «Локомотивом» и «Краснодаром». И дело не только в возможности завоевать серебряные награды. Вторая строчка станет для одной из команд пропуском в групповой этап Лиги чемпионов и гарантирует выплату немалых средств от УЕФА, тогда как обладателю бронзы придётся стартовать в главном еврокубке с третьего квалификационного раунда.

За матч до финиша у команд равное количество очков — по 53, но железнодорожники находятся выше по результатам личных встреч. Причём соперники обменялись домашними победами (2:1 — в Краснодаре, 1:0 — в Москве), но «Локо» имеет преимущество благодаря забитому на выезде мячу. Дома же подопечные Юрия Сёмина оказались сильнее за счёт спорного пенальти.

Таким образом, «Краснодару» необходимо не только обыгрывать «Рубин», но и ждать осечки от «Локо» в домашнем матче с деморализованной «Уфой».

Игроки ФК «Локомотив» радуются забитому голу

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© Александр Вильф

Кто станет четвёртым и позже стартует в Лиге Европы?

После победы железнодорожников над «Уралом» в финале Кубка России определились все команды, которые примут участие от страны в еврокубках в следующем сезоне. Однако осталась одна интрига и в распределении мест в Лигу Европы.

ЦСКА и «Спартак» также в заочной борьбе определят, кто из них станет четвёртым и стартует сразу с группового раунда турнира, а кто — с третьего квалификационного.

Красно-белые в заключительном туре на выезде померятся силами с «Оренбургом», который постарается сделать всё для того, чтобы обойти «Ростов» и финишировать на рекордном седьмом месте в турнирной таблице РПЛ. Армейцы же дома примут готовящиеся к стыковым матчам «Крылья Советов».

В случае равенства по очкам (поражение «Спартака» и ничья в матче ЦСКА) выше по результатам очных встреч окажутся красно-синие.

Проведёт ли Акинфеев 200-й матч на ноль в чемпионатах страны?

Между тем в игре ЦСКА с «Крыльями Советов» может быть установлено историческое достижение. Если футболистам команды из Самары так и не удастся распечатать ворота Игоря Акинфеева, он проведёт на ноль юбилейный 200-й матч в чемпионатах страны. К подобному рубежу никто из отечественных голкиперов не приближался ни в советский, ни в российский период.

На втором месте после Акинфеева по количеству сухих встреч в национальном первенстве располагается Лев Яшин (160).

При этом матч с «Крыльями Советов» может стать для Игоря 427-м в РПЛ и 601-м в составе ЦСКА во всех турнирах.

Игорь Акинфеев

РИА Новости

© Михаил Киреев

Кто сыграет с «Томью» в стыках?

В свою очередь, «Крылья Советов» уже не поднимутся выше 13-й строчки. Им придётся участвовать в стыковых матчах, как и «Уфе». Символично, что обе команды в последнем туре будут гостить в Москве.

Однако в их случае преимущество, как ни парадоксально, может получить команда, которая останется 14-й, так как автоматически попадёт в стыках на «Томь», гарантировавшую себе третье место в ФНЛ.

Томичи весь сезон претендовали на повышение в классе и даже лидировали, однако в начале апреля губернатор Сергей Жвачкин заявил, что клуб «не планирует выходить в Премьер-лигу».

После этого команда начала стремительно терять позиции, но хороший запас очков всё же помог ей финишировать в зоне стыков. Но без постановки конкретных задач взять в них верх «Томи» будет крайне сложно.

Сумеет ли «Анжи» хлопнуть дверью?

Заранее определились и команды, напрямую покидающие Премьер-лигу. Ими стали «Енисей» и «Анжи». Однако в последнем туре они в заочном споре определят, кто останется на последнем месте. Пока 16-ю строчку с отставанием в один балл от конкурента занимает «Енисей».

Однако если красноярцам предстоит на выезде помериться силами с «Зенитом», то махачкалинцы примут деморализованный «Урал» и вполне могут хлопнуть дверью перед прощанием с элитой (возможно, и с профессиональным футболом).

Весной после ухода целого ряда лидеров дагестанский коллектив не сдался и усилиями молодых воспитанников набрал шесть очков. В прошлом туре «Анжи» сумел увезти нулевую ничью из Казани.

А к последнему туру вернётся на скамейку махачкалинцев отбывший дисквалификацию главный тренер Магомед Адиев, который в следующем сезоне может возглавить «Ахмат».

ФК «Анжи» на тренировке

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© ФК «Анжи»

Останется ли Чалов лучшим бомбардиром?

Весьма интересная борьба в последнем туре развернётся и за победу в гонке бомбардиров РПЛ. В концовке Сердару Азмуну удалось нагнать Фёдора Чалова, но неделю назад нападающий ЦСКА реализовал пенальти в матче с «Ахматом» и вновь вырвался вперёд с 13-ю мячами.

В игре с «Крыльями Советов» молодой нападающий вполне может забить ещё, а участие иранца во встрече с «Енисеем» под вопросом, поскольку в Ростове-на-Дону он даже не попал в заявку «Зенита». Главный тренер чемпионов Сергей Семак после победы над ЦСКА предоставил отдых целому ряду лидеров.

Но, возможно, Сердар сам изъявит желание сыграть с «Енисеем», чтобы заполучить титул лучшего снайпера РПЛ.

Если же Чалову с Азмуном в последнем туре забить не удастся, Фёдор выиграет гонку бомбардиров с одним из худших показателей в XXI веке. В сезоне-2012/13 Вандерсон и Юра Мовсисян поделили лидерство в аналогичной гонке с теми же 13-ю голами.

Останется ли Дзюба на вершине гонки ассистентов?

За звание лучшего ассистента в последнем туре также пойдёт напряжённая борьба. В настоящий момент лидирует Артём Дзюба с девятью точными передачами. Однако он, как и Азмун, даже не попал в заявку на матч с «Ростовом» и может не сыграть с «Енисеем».

В таком случае его попытаются обойти краснодарец Юрий Газинский и динамовец Жоаозинью, в активе которых по восемь ассистов. Последний уже становился лучшим ассистентом лиги. В сезоне-2012/13 натурализованный бразилец в составе «Краснодара» 14 раз помог отличиться партнёрам.

Артем Дзюба

РИА Новости

© Алексей Даничев

Прислушается ли Семак к Черчесову?

Как уже отмечалось, Семак после победы над ЦСКА предоставил отдых целому ряду лидеров «Зенита». В частности, игроки сборной России Дзюба и Андрей Лунёв не попали в заявку на матч с «Ростовом», а Магомед Оздоев вышел на поле лишь на последние 20 минут.

Это решение не осталось без внимания наставника отечественной команды Станислава Черчесова, ведь эти футболисты перед прибытием в сборную могут остаться без игровой практики.

«Если они не выйдут на поле в матче с «Енисеем», то, получается, останутся без игровой практики практически на месяц. Ведь с ЦСКА «Зенит» встречался 12 мая, а сборная проведёт матч с Сан-Марино 8 июня. Довольно продолжительный срок для футболиста», — заявил Черчесов.

Любопытно, прислушается ли Семак к мнению старшего коллеги и выпустит ли на поле Дзюбу с Лунёвым в матче с «Енисеем».

Одержит ли Динамо победу в первом матче на новом стадионе?

В последние годы в России регулярно открываются новые стадионы. В заключительном туре на новой арене сыграет «Динамо». При этом команда должна была вернуться в домашние стены ещё в марте. Планировалось, что здесь пройдёт дерби со «Спартаком». Однако из-за неготовности газона это событие пришлось отложить.

Затем РФС собирался провести на «Динамо» матч за Суперкубок, но против этого выступили уже поклонники бело-голубых. В результате в первой за 11 лет игре на обновлённой арене столичный коллектив примет уже пробившийся в еврокубки «Арсенал». Подопечные Дмитрия Хохлова в свою очередь обеспечили себе место в Премьер-лиге на следующий сезон.

На трибунах ожидается аншлаг.

«Мы пока вынуждены отойти от конкретных цифр, но динамика продаж очень хорошая. Отталкиваясь от неё, клуб рассчитывает, что трибуны будут заполнены», — цитирует пресс-службу клуба «Чемпионат».