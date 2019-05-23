«Достижения «Локомотива» уникальны»: что говорили после финала Кубка России по футболу

Московский «Локомотив» одержал победу в финале Кубка страны по футболу благодаря правильной работе с воспитанниками клуба и опыту главного тренера. Об этом заявил председатель совета директоров железнодорожников Анатолий Мещеряков. Генеральный директор Василий Кикнадзе подчеркнул, что клуб рассчитывает на продолжение сотрудничества с Юрием Сёминым и не исключает, что в следующем сезоне ряд матчей пройдут в «Лужниках». Сам же тренер посвятил трофей болельщикам и заявил, что для его футболистов важнейшим в году станет матч заключительного, 30-го тура РПЛ.

«Финал получился боевым»

Одними из первых о результатах финального матча и уровне его подготовки высказались руководители «Локомотива» и «Урала», а также президент РФС Александр Дюков, для которого финал Кубка страны стал первым большим событием на посту главы российского футбола.

Функционер отметил, что решение о переносе игры из Москвы в Самару оправдало его ожидания.

«Хотел бы поблагодарить всех за организацию и проведение матча. Мы продолжим развивать географию турнира, чтобы в будущем каждый финал стал интереснее. У нас много качественных стадионов, их надо активно использовать, ведь финал Кубка России в Самаре показал, что регионы готовы принимать матчи на самом высоком уровне», — цитирует президента РФС ТАСС.

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Кроме того, Дюков отметил, что соперники продемонстрировали красивый футбол, который до финального свистка держал зрителей в напряжении.

«Финал получился по-настоящему боевым. Уверен, что болельщики обоих клубов и нейтральные поклонники футбола получили удовольствие. Поздравляю игроков, тренеров, руководителей и всех болельщиков «Локомотива» с завоеванием такого престижного трофея с многолетней историей», — резюмировал Дюков.

Председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков подчеркнул, что три трофея, завоёванные его командой в течение трёх последних сезонов, доказывают силу красно-зелёных. Руководитель также акцентировал внимание на работе клубной академии и политике формирования состава.

«Радует, что на поле вышли пять воспитанников нашей академии, а три или четыре сидели в запасе — это говорит о правильности выбранного пути. Без сомнения, для ребят это стало бесценным опытом, некоторые не просто в этом году выстрелили, а стали одними из лучших в чемпионате. Мы гордимся тем, что «Локомотив» за последние годы стал большой командой — для клуба это третья победа за три года, покажите за последнее десятилетие ещё одну такую команду», — приводит слова Мещерякова ТАСС.

Генеральный директор «Локомотива» Василий Кикнадзе особенно отметил большой вклад Юрия Сёмина в развитие клуба.

«Восьмой кубок в истории российского футбола, десятый всего — рядом с нами никого нет. Очень довольны тем, что у Юрия Павловича выдались такие три сезона. Итоговый результат — два кубка и чемпионат, не знаю, может ли кто-то сравниться с этим», — цитирует функционера «Спорт-Экспресс».

Кикнадзе также ответил тем, кто упрекает судейский корпус в лояльном отношении к футболистам «Локо». Так, накануне финала экс-арбитр ФИФА Сергей Хусаинов в интервью заявил, что судьи благосклонны к «Локо» из-за фигуры бывшего арбитра Станислава Сухины, который занимает должность начальника железнодорожной команды.

«То, что происходит сейчас, называется травлей. Никаких доказательств, одни слова. Успешный клуб всегда вызывает странную реакцию. Правильнее было бы радоваться, но, видимо, не все способны на эти чувства», — заявил Кикнадзе.

Кроме того, Кикнадзе подчеркнул, что руководство клуба выражает полное доверие главному тренеру и намерено продолжить работу с Юрием Сёминым. Он также рассказал о трансферной кампании и заявил, что команда может сыграть матчи Лиги чемпионов на стадионе «Лужники».

«Мы не исключаем такого развития событий. Будет жеребьёвка — станет понятно. Дом есть дом, но если количество желающих посетить матч превысит вместимость нашего стадиона, то рассмотрим вариант другой арены», — отметил функционер.

Президент «Урала» Григорий Иванов уверен, что вторая осечка в финале Кубка России станет для представителей Екатеринбурга хорошим подспорьем для будущих побед.

«Как известно, бог любит троицу, поэтому постараемся ещё раз выйти в финал и победить. Благодарю нашу команду за то, что проявила характер. Вышли на поле без основных игроков — Эрика Бикфалви и Николая Димитрова. У нас короткая скамейка, у «Локомотива» она подлиннее. Но сама игра вышла хорошей, думаю, она понравилась болельщикам, ведь все бились и хотели победить», — приводит слова Иванова Sport24.

«Атмосфера на стадионе была потрясающей»

Главного тренера «Локомотива» Юрия Сёмина в зале для пресс-конференций журналисты встретили овациями.

Опытный наставник железнодорожников посвятил победу всем болельщикам своего клуба и отметил, что его команда не будет устраивать пышных празднований по случаю триумфа.

«Хватит ли эмоций на последний тур РПЛ? Увидим 26 мая. Но готовиться будем серьёзно, так как следующий матч важнее, чем финал Кубка. Что касается этой финальной игры, то она отличалась от нашей недавней встречи с «Уралом» в Екатеринбурге. Отдам должное сопернику — давление во втором тайме было серьёзное. Но мы победили и сделали это закономерно. Кубок — заслуга ребят, которые вышли на поле и играли ради болельщиков. Нас приехали поддерживать люди со всей России. Мы играли ради них», — сказал Сёмин.

Тренер «Урала» Дмитрий Парфёнов поблагодарил свою команду и признался, что его коллективу было сложно противостоять сопернику из-за кадровых проблем.

«Хочу сказать спасибо всем ребятам за проделанный путь, который привёл нас в Самару. Я горжусь ими. Поздравляю «Локомотив» с заслуженной победой. Очень тяжёлая игра с доминированием соперника в первом тайме. Да, во втором мы смогли прибрать инициативу к своим рукам, но сил для гола так и не нашли. К сожалению, у нас не такая длинная скамейка и отсутствие лидеров сказалось», — цитирует Парфёнова пресс-служба «Урала».

Автор единственного мяча в финальной встрече полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов после матча признался, что не может говорить о позитивных эмоциях из-за сильной усталости.

«Пока чувствуется одно опустошение. Я очень сильно устал. Речь идёт не только о моральной, но и физической усталости, ведь я не играл три матча и выходить на поле было, мягко говоря, тяжело. Сейчас тоже появились проблемы… Но дотерпел, играл до конца. Что касается гола — Фернандеш подал мяч с углового, я оторвался от защитника, сыграл на опережение и забил», — приводит слова Баринова пресс-служба РФС.

Об усталости после матча говорил и нападающий красно-зеленых Фёдор Смолов. Несмотря на то что для 29-летнего форварда Кубок России стал первым трофеем в карьере, футболист пока не ощущает всю значимость произошедшего.

«Эмоций, если честно, нет, все силы оставил на поле, только умом понимаю, что выиграл свой первый Кубок России. Мы победили за счёт энергетики. С самого начала матча я почувствовал, как сплотилась команда, пошла вперёд в едином порыве и с мыслями о победе. Концовка, к сожалению, была нервной, в том числе и я не смог реализовать пару моментов. Вообще хочется отметить атмосферу. В Самаре понравилось. Большое спасибо болельщикам и людям, которые ни за кого не болели, а просто пришли на праздник футбола», — отметил Смолов.

Атмосферу на «Самара Арене» отметил и вратарь «Локо» Маринато Гилерме. Голкипер признался, что во втором тайме «Урал» своими действиями создавал ему сильный дискомфорт.

«Впечатления самые приятные. Мы очень рады, что привезём трофей домой. По сравнению с 2017-м эмоции те же, особой разницы не чувствую. Когда выигрываешь, всегда приятно. Победу посвящаю всем болельщикам, семье и друзьям, которые всегда с нами. С вратарской точки зрения второй тайм получился тяжёлым. Может быть, потому что мы вели в счёте, начали действовать от обороны, делать длинные передачи, но это не наша игра, поэтому «Урал» начал давить», — сказал Гилерме.