Сборная России по футболу продолжит играть домашние матчи в «Лужниках»

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков сообщил, что национальная сборная продолжит проводить домашние матчи на московском стадионе «Лужники».

«Безусловно, сборная продолжит играть в «Лужниках», и если московские клубы будут принимать участие в Лиге чемпионов, то они продолжат практику матчей на данном стадионе», — приводит слова Дюкова ТАСС.

Последний матч в «Лужниках» сборная провела в рамках 1/4 финала чемпионата мира 2018 года с Испанией. После этого матчи национальной команды проводились на других аренах, возведённых к мундиалю.

Ранее сообщалось, что сборная России заняла 46-е место в обновлённом рейтинге ФИФА.