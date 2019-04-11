Сборная России по футболу продолжит играть домашние матчи в «Лужниках»

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Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков сообщил, что национальная сборная продолжит проводить домашние матчи на московском стадионе «Лужники».
Сборная России по футболу продолжит играть домашние матчи в «Лужниках»
  • © Антон Денисов
  • РИА Новости

«Безусловно, сборная продолжит играть в «Лужниках», и если московские клубы будут принимать участие в Лиге чемпионов, то они продолжат практику матчей на данном стадионе», — приводит слова Дюкова ТАСС.

Последний матч в «Лужниках» сборная провела в рамках 1/4 финала чемпионата мира 2018 года с Испанией. После этого матчи национальной команды проводились на других аренах, возведённых к мундиалю.

Ранее сообщалось, что сборная России заняла 46-е место в обновлённом рейтинге ФИФА.

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