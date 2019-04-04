Сборная России заняла 46-е место в обновлённом рейтинге ФИФА
- РИА Новости
Официальный сайт ФИФА опубликовал новый рейтинг силы национальных сборных. Российская команда заняла в нём 46-е место.
В квалификации к чемпионату Европы — 2020 подопечные Станислава Черчесова сыграли два матча, сначала проиграв Бельгии (1:3), а затем победив Казахстан (4:0). По сравнению с предыдущим рейтингом сборная России поднялась на четыре строчки.
Ранее сообщалось, что ФИФА может наказать сборную Украины по футболу за нарушение правил натурализации.