СМИ: ФИФА может наказать сборную Украины по футболу за нарушение правил натурализации

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Сборной Украины по футболу могут быть засчитаны технические поражения в матчах отборочного турнира к чемпионату Европы 2020 года с Португалией (0:0) и Люксембургом (победа со счётом 2:1) из-за нарушения правил при натурализации бразильского нападающего Жуниора Мораеса.
СМИ: ФИФА может наказать сборную Украины по футболу за нарушение правил натурализации
  • © ffu.ua

Как сообщает Maisfutebol, Федерация футбола Украины нарушила правила натурализации, заиграв за сборную страны бразильского форварда Жуниора Мораеса.

По правилам ФИФА, игрок может выступать за национальную команду, если он или его родители родились на территории страны, а также при условии пятилетнего проживания футболиста на территории государства.

В сумме Мораес прожил на новой родине 4 года 8 месяцев. Сообщается, что ФИФА может наказать украинцев лишением очков в матчах с Португалией и Люксембургом. Мораес принимал участие в обеих встречах.

После двух стартовых туров сборная Украины лидирует в группе В, имея четыре очка.

Ранее сообщалось, что сборная Украины по футболу обыграла Люксембург благодаря автоголу на последних минутах.

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