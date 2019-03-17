Мусаев считает, что пенальти в ворота «Краснодара» в матче с «Локомотивом» был назначен неверно

Тренер «Краснодара» Мурад Мусаев остался недоволен работой арбитра в матче 20-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с московским «Локомотивом», в котором краснодарский клуб потерпел поражение.

«Конечно, пенальти вообще не было. Никогда не видел, чтобы такое ставили. Потери мяча? В футболе главная проблема в том, что поставили пенальти, которых не было», — цитирует специалиста «Чемпионат».

При этом он отметил, что «Локомотив» выглядел свежее его команды и опаснее атаковал. По его словам, проблема «Краснодара» была в ошибках в начале атакующих действий. Наставник «быков» также ответил на вопрос о плюсах и минусах паузы на матчи сборных.

«Проблема в том, что у нас останется мало игроков. Остальные разъезжаются, у них длинные перелёты. Но большинство клубов в таком же положении. В целом, думаю, эта пауза пойдёт нам на пользу. Передохнём, наберёмся эмоций и постараемся занять самое высокое место», — добавил Мусаев.

Ранее Юрий Сёмин выразил мнение, что матч с «Краснодаром» стал одним из лучших в сезоне для «Локомотива».