Сёмин считает, что матч с «Краснодаром» стал одним из лучших в сезоне для «Локомотива»

Главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин прокомментировал победу над «Краснодаром» в матче 20-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Рановато нас списали с борьбы за верхние места. Мы о себе сегодня напомнили хорошей игрой. На мой взгляд, одна из наших лучших игр в этом сезоне. Поэтому будем продолжать дальше», — приводит слова специалиста «Чемпионат».

Он отметил баланс и хороший прессинг в игре своей команды, а также похвалил работу в обороне. Кроме того, Сёмин высказался о состоянии защитника Бенедикта Хёведеса.

«Лёгкое сотрясение, наверное. Иначе бы он сыграл после перерыва», — сказал Сёмин.

Ранее «Локомотив» обыграл «Краснодар» в 20-м туре РПЛ благодаря голу с пенальти.