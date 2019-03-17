«Локомотив» обыграл «Краснодар» в 20-м туре РПЛ благодаря голу с пенальти

Московский «Локомотив» одержал домашнюю победу над «Краснодаром» в матче 20-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Встреча, прошедшая на «РЖД Арене» в Москве, завершилась со счётом 1:0.

На 68-й минуте футболист гостей Шарль Каборе сыграл рукой в собственной штрафной, за что получил вторую жёлтую карточку и оставил свою команду в меньшинстве. Арбитр Михаил Вилков назначил пенальти, который был реализован игроком железнодорожников Антоном Миранчуком.

Таким образом, «Локомотив» набрал 35 очков и поднялся на третье место в турнирной таблице чемпионата России. «Краснодар» с таким же количеством баллов опустился на четвёртую позицию.

Ранее «Ахмат» одержал минимальную победу над «Уфой» в 20-м туре РПЛ.