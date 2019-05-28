Одиннадцать лучших: символическая сборная РПЛ по итогам сезона-2018/19 — версия RT

26 мая в Российской премьер-лиге завершился сезон-2018/19. Подводя итоги, RT составил список из 11 футболистов и одного тренера, которые, по мнению редакции, лучше остальных справились с поставленными перед ними задачами. В качестве схемы была выбрана популярная модель с тремя защитниками, четырьмя полузащитниками и тремя форвардами.

Голкипер — Матвей Сафонов («Краснодар»)

Молодой страж ворот «быков» стал главным открытием этого сезона. Матвей Сафонов дебютировал за «Краснодар» в матче 11-го тура с «Енисеем», а ко второй трети первенства стал бесспорным первым номером коллектива. Не по годам уверенная игра голкипера помогла подопечным Мурада Мусаева занять третье место в турнирной таблице и впервые в истории получить право попробовать свои силы в Лиге чемпионов, а его выступление в игре с «Зенитом» болельщики запомнят надолго.

Сафонов занял седьмое место по числу сухих матчей (восемь), а также 15-е — по общему количеству сейвов. Но стоит учесть, что он провёл лишь половину чемпионата. При этом по коэффициенту надёжности он занимает второе место в РПЛ (0,57). Выше него расположился лишь вратарь «Ростова» Илья Абаев (0,55), который провёл на три встречи меньше.

Левый защитник — Кристиан Рамирез («Краснодар»)

В отличие от его одноклубника, для эквадорца нынешний сезон не стал прорывным. Рамирез не смог порадовать особенными статистическими показателями, но на своём левом фланге смотрелся очень здорово и выполнял огромный объём работы. Прежде всего это касается его действий впереди: Кристиан разгонял атаки, часто обострял игру, а две из его передач привели к взятию ворот.

Рамирез выходил на поле в 23 встречах, причём в 17 из них начинал с первых минут. И это при том, что в межсезонье на его позицию был приобретён талантливый левый защитник «Ростова» Дмитрий Скопинцев.

Кристиан Рамирез

РИА Новости

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Центральный защитник — Ярослав Ракицкий («Зенит»)

Изначально к приобретению 29-летнего украинца многие отнеслись скептически, однако тот сумел доказать, что является игроком высочайшего класса. Ракицкий с ходу нашёл взаимопонимание с опытнейшим Браниславом Ивановичем и организовал надёжный тандем в центре обороны будущих чемпионов. Только в РПЛ он провёл за «Зенит» 12 матчей, в которых команда пропускала в среднем по одному мячу.

Однако Ярослав запомнился не только своими действиями в обороне. Благодаря своему отличному первому пасу он здорово начинал атаки «Зенита», а также блестяще исполнял стандартные положения. Напомним, что именно его великолепные удары со штрафных помогли подопечным Сергея Семака взять три очка во встречах с «Краснодаром» и «Оренбургом», а также вырвать ничью в сражении с главным конкурентом за золото — «Локомотивом».

Правый защитник — Марио Фернандес (ЦСКА)

Натурализованный бразилец в очередной раз доказал, что является однозначно лучшим правым защитником в РПЛ. Он провёл 28 матчей и в каждом из них был неотъемлемой частью армейской команды — как в защите, так и в нападении. За весь чемпионат Фернандес пропустил лишь две игры — одну из-за перебора жёлтых карточек, а вторую — из-за сотрясения мозга.

Кроме того, нынешний сезон стал для Фернандеса лучшим в футболке ЦСКА по статистическим показателям. Так, правый защитник записал на свой счёт один гол и восемь результативных передач, чего ранее ему никогда не удавалось. Таким образом, он превзошёл свои достижения четырёхлетней давности, когда за турнир восемь раз выступил в роли ассистента, но забитыми мячами не отметился.

Опорный полузащитник — Юрий Газинский («Краснодар»)

После успешного выступления на домашнем чемпионате мира хавбек «быков» не сбавил обороты. Один из краеугольных камней коллектива «Краснодара» лишь утвердился в качестве системообразующего футболиста, выступая в роли как волнореза, так и организатора атак. Как и Фернандес, он пропустил всего две встречи и провёл свой лучший чемпионат в карьере.

Газинский успевал на поле абсолютно всё. По итогам сезона он записал на свой счёт два гола и восемь результативных передач, а также вошёл в топ-5 РПЛ по числу отборов (49). Во многом благодаря его универсальности «Краснодар» долгое время боролся не только за медали первенства, но и за главный трофей.

Юрий Газинский

РИА Новости

© Виталий Тимкив

Центральный полузащитник — Виктор Классон («Краснодар»)

Как и его партнёр по команде, шведский полузащитник провёл лучший сезон в карьере. Классон принял непосредственное участие в организации 19 из 55 голов «Краснодара», записав на свой счёт 12 точных ударов и семь результативных передач. Его предыдущий лучший показатель — десять мячей и восемь ассистов.

В целом Классон стал именно тем футболистом, который привёл «Краснодар» к завоеванию бронзовых медалей турнира. В отсутствие Фёдора Смолова он взял на себя бремя лидерства и нередко помогал своей команде добиваться результата в ключевых матчах.

Виктор Классон

РИА Новости

© Алексей Филиппов

Левый полузащитник — Никола Влашич (ЦСКА)

Безусловно, армейский хавбек провёл не лучшую вторую половину сезона и немного подпортил своё резюме, но в первой половине он демонстрировал футбол невероятного для РПЛ уровня и смело мог называться главным открытием года. Хорват был необычайно цепок в отборе и изобретателен впереди, став одной из причин победы Фёдора Чалова в гонке бомбардиров.

Влашич провёл 25 матчей, в которых записал на свой счёт пять забитый мячей и пять результативных передач. Но болельщики красно-синих запомнят его прежде всего по выступлениям в Лиге чемпионов. Хорват отметился двумя голами в матчах с «Реалом» и помог ЦСКА дважды преподнести сенсацию.

Никола Влашич

РИА Новости

© Александр Вильф

Правый полузащитник — Антон Миранчук («Локомотив»)

Нынешний сезон стал настоящим шагом вперёд для молодого хавбека железнодорожников. Антон вышел из тени своего брата-близнеца Алексея и провёл турнир на небывалом для себя уровне. Итогом стали 11 мячей и четвёртое место в гонке бомбардиров, а также две передачи, позволившие ему войти в топ-6 по системе «гол + пас».

Достоин восхищения и тот факт, что прорыв Антона Миранчука произошёл сразу после неудачного сложившегося для него чемпионата мира. Как и Алексей, он ехал туда в качестве одного из самых талантливых атакующих игроков команды, но в итоге не провёл на поле ни одной минуты.

Антон Миранчук

РИА Новости

© Александр Вильф

Левый центральный нападающий — Сердар Азмун («Зенит»)

Иранец не блестяще провёл первую половину сезона, но после перехода в «Зенит» вновь расцвёл. Так, за 14 встреч в составе «Рубина» он оформил три гола и отдал четыре передачи, а за 12 игр в футболке сине-бело-голубых забил девять мячей и дважды ассистировал партнёрам.

Его атакующая связка с Артёмом Дзюбой с ходу стала одной из самых грозных в РПЛ, а его точные удары и умение оказываться в нужное время в нужном месте помогли «Зениту» впервые за четыре года завоевать золотые медали первенства.

Сердар Азмун

РИА Новости

© Григорий Сысоев

Правый центральный нападающий — Артём Дзюба («Зенит»)

Нынешний сезон получился для форварда не самым ровным, но абсолютно по-новому раскрыл ег. Если раньше Дзюба воспринимался исключительно как наконечник копья, то в этом году он показал, что ради успеха команды способен делать на поле всё необходимое. Так, Артём стал лучшим ассистентом РПЛ, записав на свой счёт 12 результативных передач.

Несомненно, были и неудачные моменты, как, например, безголевая серия из 12 матчей. Но примечательно, что Дзюба не опустил руки, а продолжил работать и забил в самый нужный момент. Сначала он оформил дубль в ключевой встрече с «Краснодаром», а затем поразил ворота «Динамо».

Центральный нападающий — Фёдор Чалов (ЦСКА)

Несмотря на старания Азмуна и Дзюбы, лучшим бомбардиром чемпионата России стал молодой нападающий ЦСКА. Как и для многих представителей символической сборной, для Чалова этот сезон стал самым ярким в карьере. Фёдор записал на свой счёт 15 голов и в два с половиной раза превзошёл собственные прошлогодние показатели.

При этом Чалов не только сам переправлял мячи в сетку, но и помогал делать это своим партнёрам. На счету Фёдора — семь результативных передач, что помогло ему оказаться в топ-10 лучших ассистентов и даже стать лидером по системе «гол + пас» в РПЛ.

Главный тренер — Сергей Семак («Зенит»)

Заслуги молодого наставника сине-бело-голубых невозможно преувеличить. В свой первый же год у руля команды он привёл коллектив к золотым медалям, сумев добиться того, что оказалось не под силу ни опытному Мирче Луческу, ни звёздному Роберто Манчини. Семак сумел создать отличный микроклимат в команде, сплотить футболистов вокруг общей цели и избежать спадов по ходу турнира.

Неудивительно, что в концовке сезона многие эксперты отмечали именно заслугу Семака в завоевании чемпионства, особенно выделяя его навыки мотиватора. При этом не стоит забывать и о его тренерских качествах. Сергею Богдановичу удалось в кратчайшие сроки вписать в схему игры коллектива всех приобретённых в зимнее трансферное окно футболистов, что и стало одним из определяющих факторов успеха.