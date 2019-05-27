Колобков назвал Чалова лучшим футболистом чемпионата России

Министр спорта Павел Колобков рассказал, кого считает лучшим игроком прошедшего чемпионата России по футболу.

«Если говорить о лучшем игроке чемпионата, то мне нравится нападающий ЦСКА Фёдор Чалов, ставший лучшим бомбардиром», — приводит слова министра РИА Новости.

По его мнению, форвард провёл не очень ровный сезон, но при этом является молодым футболистом. Также Колобков отметил нападающего «Зенита» Артёма Дзюбу.

«Он человек, который может повести за собой команду. В каждом клубе есть свои лидеры», — добавил Колобков.

Чалов стал лучшим бомбардиром минувшего сезона Российской премьер-лиги (РПЛ) с 15 голами.

Ранее президент Российской премьер-лиги Сергей Прядкин рассказал о поручении по расширению РПЛ.