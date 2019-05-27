Прядкин рассказал о поручении по расширению РПЛ

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Президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Сергей Прядкин рассказал о возможном расширении лиги.
Прядкин рассказал о поручении по расширению РПЛ
  • РИА Новости

«Есть такое поручение по расширению лиги. Мы его отрабатываем. Главное — это экономика, обоснование и готовность», — цитирует главу РПЛ «Чемпионат».

По его словам, расширение должно происходить постепенно, чтобы не было инцидентов с возможным снятием команд с чемпионата. Он также подчеркнул, что в России играется слишком мало матчей, в то время как остальные лиги проводят гораздо больше встреч на неделе.

«Поручение дано, рабочая группа создана. Мы свои предложения озвучим на исполкоме, а сначала рассмотрим на общем собрании лиги. Далее будет коллегиальное решение, которое будет направлено в РФС», — добавил Прядкин.

Ранее Прядкин заявил, что следующий сезон станет последним, когда команды РПЛ смогут играть на чужой арене.

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