Прядкин рассказал о поручении по расширению РПЛ
- РИА Новости
«Есть такое поручение по расширению лиги. Мы его отрабатываем. Главное — это экономика, обоснование и готовность», — цитирует главу РПЛ «Чемпионат».
По его словам, расширение должно происходить постепенно, чтобы не было инцидентов с возможным снятием команд с чемпионата. Он также подчеркнул, что в России играется слишком мало матчей, в то время как остальные лиги проводят гораздо больше встреч на неделе.
«Поручение дано, рабочая группа создана. Мы свои предложения озвучим на исполкоме, а сначала рассмотрим на общем собрании лиги. Далее будет коллегиальное решение, которое будет направлено в РФС», — добавил Прядкин.
Ранее Прядкин заявил, что следующий сезон станет последним, когда команды РПЛ смогут играть на чужой арене.