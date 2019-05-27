Прядкин: следующий сезон станет последним, когда команды РПЛ смогут играть на чужой арене

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Президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Сергей Прядкин заявил, что начиная с сезона-2020/21 клубы без домашнего стадиона не будут допускаться до выступлений в высшем дивизионе чемпионата России по футболу.
Прядкин: следующий сезон станет последним, когда команды РПЛ смогут играть на чужой арене
  • РИА Новости

«Играть у себя они («Тамбов». — RT) не будут. Это последний сезон, когда клуб может использовать не свою арену», — цитирует главу организации ТАСС.

Он отметил, что будет внесён соответствующий параграф. По его словам, такой позиции придерживаются президент Российского футбольного союза и исполком.

«Тамбову» мы разрешили играть, потому что не было такого пункта. Они начнут играть в Саранске, а потом вернутся, если получат сертификат соответствия», — сказал Прядкин.

Ранее «Урал» победил «Анжи» в заключительном туре РПЛ.

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