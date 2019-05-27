Прядкин: следующий сезон станет последним, когда команды РПЛ смогут играть на чужой арене
- РИА Новости
«Играть у себя они («Тамбов». — RT) не будут. Это последний сезон, когда клуб может использовать не свою арену», — цитирует главу организации ТАСС.
Он отметил, что будет внесён соответствующий параграф. По его словам, такой позиции придерживаются президент Российского футбольного союза и исполком.
«Тамбову» мы разрешили играть, потому что не было такого пункта. Они начнут играть в Саранске, а потом вернутся, если получат сертификат соответствия», — сказал Прядкин.
Ранее «Урал» победил «Анжи» в заключительном туре РПЛ.