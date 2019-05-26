«Мы вернулись домой»: как прошёл первый матч на реконструированном стадионе «Динамо»

Московское «Динамо» сыграло вничью 3:3 с тульским «Арсеналом» в первом матче на обновлённом домашнем стадионе в Петровском парке. Дебютная игра прошла при полном аншлаге. По мнению игроков столичного клуба, их арена может претендовать на звание лучшего футбольного объекта страны. Об этом знаменательном событии и атмосфере встречи — в материале RT.

Ожидание

Открытие стадиона «Динамо» стало по-настоящему знаковым событием не только для поклонников бело-голубых, которые ждали этого дня долгие 10 лет, но и для лояльных столичному клубу болельщиков другой московской команды — ЦСКА. Соседи (стадион армейцев находится на следующей станции метро) горячо приветствовали друг друга по дороге на футбол и поздравляли с историческим моментом.

Новая арена привлекла внимание фанатов и из других городов. Так, многочисленные поклонники тульского «Арсенала», прибывшие на заключительный матч своей команды, признавались, что поездка в столицу во многом обусловлена желанием посмотреть на новый спортивный объект.

«Конечно, интересно! Столько строили, здорово, что мы одними из первых сможем посмотреть и сыграть на этом стадионе», — делились эмоциями туляки.

Сам же стадион был полностью готов к приёму зрителей — проблем с логистикой не возникло ни у одного из многочисленных гейтов реконструированной арены. И это несмотря на то, что матч 30-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) прошёл при полном аншлаге.

Контрольно-пропускные группы работали с математической точностью. Таким образом, дорога от прилегающей территории до трибун занимала у болельщиков не больше пяти минут. Этот факт вызвал у зрителей настоящий восторг, ведь «Химки», где динамовцы дожидались окончания строительства, запомнились поклонникам футбола давками и длинными очередями на вход.

Впрочем, спешить фанатам не хотелось. Поболеть за «Динамо» и отметить возвращение в домашние стены бело-голубые пришли целыми семьями.

«Куда мы приехали?» — спрашивали юные динамовцы.

«Мы вернулись домой», — отвечали детям представители старшего поколения.

Аншлаг

Новая чаша «Динамо» поразила пришедших своим размахом. Компактные трибуны, расположенные максимально близко к полю, комфортабельные места, отличный обзор поля даже с последних рядов верхнего яруса и акустика, которой могут позавидовать активные фанаты других столичных клубов.

Пока журналисты — а их, по данным пресс-службы «Динамо», собралось свыше 250 человек — оживлённо обсуждали, справится ли в будущем уютная арена с приездом болельщиков «Зенита» и «Спартака», в чаше стадиона разворачивалось красочное представление, связывающее многолетнюю история клуба с современностью.

На трибунах — бывшие игроки и родственники легендарных динамовцев. Вдова Льва Яшина по состоянию здоровья не смогла присутствовать в исторический день, но семью великого голкипера на поле представили дочь и внук — именно им выпала честь нанести первый, символический удар в матче. Среди зрителей нашлись и участники последнего матча «Динамо» на старом стадионе. Так, экс-нападающий бело-голубых Александр Точилин, ныне возглавляющий ФК «Сочи» и завершивший свою карьеру в Петровском парке в ноябре 2008 года, не стал скрывать восторга от увиденного.

«Ту игру я, конечно же, не забыл! И старый стадион вспоминаю часто, он часть моей жизни и огромная веха в истории всего российского футбола. То, что мы увидели сегодня, мало напоминает старое «Динамо», но главное, что в этих стенах остался его дух. Уверен, вновь обретя дом, команда начнёт движение вверх! От души поздравляю всех динамовцев с этим событием», — рассказ Точилин.

Атмосфера на трибунах и воспоминания о великой истории клуба придали импульс и нынешнему поколению игроков «Динамо». Бело-голубые отпраздновали новоселье голом на первой же минуте встречи. Однако гости из Тулы также не были статистами на празднике бело-голубых. Выдав два активных тайма, команды разошлись боевой ничьёй — 3:3. Однако этот результат не сказался на настроении болельщиков. После финального свистка фанаты прорвали оцепление и устремились на поле благодарить свою команду за сезон.

Видео дня. Динамовские болельщики выбегают на поле, получая подножки, и возвращаются с трофеями #ДинамоАрсеналpic.twitter.com/Xc3x8UMMDa — Yaro Susov (@yarosuso) 26 мая 2019 г.

Реакция

Общаясь с журналистами после матча, футболисты и главный тренер «Динамо» акцентировали внимание не на итогах сезона, а на новом стадионе. Так, наставник бело-голубых Дмитрий Хохлов поздравил всех болельщиков своего клуба с возвращением домой, но при этом отметил, что он ещё нуждается в небольших доработках.

«В первую очередь, это праздник для фанатов, людей, которые ждали этого дня много лет. Арена шикарная, но нужно время, чтобы она ожила. С тренерской скамейкой нужно что-то сделать, сидя смотреть футбол пока неудобно, поэтому стоял весь матч. Также новому газону ещё необходимо прижиться», — отметил Хохлов.

Нападающий «Динамо» Кирилл Панченко заявил, что новая арена произвела на него сильное впечатление.

«Мне доводилось выступать и при 30 тысячах, но когда выходишь на поле своего стадиона при таком количестве болельщиков — это вдохновляет. Я благодарен судьбе, что мне удалось сегодня забить два мяча. С другой стороны, результаты — это хорошо, но если команда терпит поражение или играет вничью, то это не здорово», — подчеркнул Панченко.

Капитан «Динамо» Антон Шунин, успевший сыграть на старом стадионе, ещё до матча признавался, что мечтает увидеть новую арену. После окончания игры голкипер заявил, что атмосфера на стадионе превзошла все его ожидания.

«Я под большим впечатлением. И могу смело сказать, что у нас лучший стадион в России. Горжусь тем, что выступаю в этой команде, тем, что у нас такой дом, такая история! Классно, что сделали трибуны близко к полю. Прекрасно слышно поддержку наших фанатов. Будем хорошо играть — болельщики обязательно придут», — уверен Шунин.