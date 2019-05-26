Серебро «Локомотива», шесть голов ЦСКА и достижение Дзюбы: чем запомнился 30-й тур РПЛ

«Локомотив» обыграл «Уфу» и стал серебряным призёром чемпионата России по футболу. «Краснодар» занял третье место. ЦСКА поднялся на четвёртую позицию благодаря победе над «Крыльями Советов» со счётом 6:0, в то время как «Спартак» завершил турнир поражением от «Оренбурга». «Динамо» в первом матче на обновлённом стадионе «ВТБ Арена» сыграло вничью с тульским «Арсеналом». Между тем «Зенит», досрочно обеспечивший себе чемпионство, одолел «Енисей», а Артём Дзюба стал лучшим ассистентом по итогам сезона. RT рассказывает о самых интересных событиях 30-го тура РПЛ.

Дубль Дриусси в ворота «Енисея», Дзюба — лучший ассистент

«Зенит» завершил чемпионский сезон встречей с последней командой в турнирной таблице — «Енисеем». Перед игрой клуб из Красноярска попросил петербуржцев устроить для себя живой коридор, чтобы привлечь удачу на будущий сезон в ФНЛ и вернуться в высшую лигу через год. Но подопечные Сергея Семака воздержались от такого шага и предпочли просто преподать гостям урок красивого футбола.

В середине первого тайма Александр Кутьин сыграл рукой в штрафной «Енисея», и Сердар Азмун получил возможность сравняться с Фёдором Чаловым в списке лучших бомбардиров сезона. Иранский форвард открыл счёт, забив 13-й мяч за сезон. Преимущество игроки «Зенита» увеличили уже после перерыва. С разницей в три минуты Себастьян Дриусси и Александр Ерохин замкнули передачи Юрия Жиркова и Артёма Дзюбы. Это был десятый за сезон голевой пас нападающего сборной России, что позволяет ему закрепиться в статусе лучшего ассистента лиги.

На этом «Зенит» не остановился. Спустя несколько минут Дриусси оформил дубль во втором подряд матче и в четвёртый раз за сезон в РПЛ. «Енисей» нашёл в себе силы избежать очередного разгрома в четыре мяча и отыграл один гол благодаря точному удару Дмитрия Торбинского из центра штрафной. Чемпионы России одержали победу со счётом 4:1 и с 57 голами стали самой результативной командой РПЛ за последние три года.

Серебряный финиш «Локомотива» и две травмы в первом тайме

«Локомотив» и «Краснодар» до последнего заочно боролись друг с другом за серебряные медали чемпионата России и право сыграть в групповом этапе Лиги чемпионов без участия в квалификации. Обе команды набрали к 30-му туру одинаковое количество очков, но у москвичей было преимущество по личным встречам. Новоявленным обладателям Кубка России надо было в своём последнем матче с «Уфой» сыграть не хуже, чем краснодарцам с «Рубином».

Москвичи сыграли без оглядки на шедшую параллельно игру и порадовали болельщиков домашней победой, хотя поначалу за подопечных Юрия Сёмина было тревожно. Уже на 17-й минуте Соломон Кверквелия получил повреждение и был заменён Дмитрием Тарасовым, а тот продержался на поле всего 12 минут, до того как травмировался в игровом эпизоде. Пока «Локомотив» пребывал в небольшом шоке, команду выручил Мануэл Фернандеш. На 40-й минуте он точно пробил со штрафного по воротам Александра Беленова.

Португалец мог бы сразу после этого выиграть ещё одну дуэль с российским вратарём. В начале второго периода «Локомотив» заработал пенальти, однако Беленов в этот раз отразил удар в исполнении Фернандеша. Москвичи могли не беспокоиться по поводу упущенной возможности удвоить счёт — «Уфа» словно экономила силы перед переходными матчами с «Томью» и не старалась сыграть хотя бы вничью. «Локомотив» во второй раз подряд примет участие в групповом этапе Лиги чемпионов, но теперь вместо первой корзины при жеребьёвке окажется в третьей или четвёртой.

Безрадостная победа «Краснодара» и прощание с двумя лидерами

«Краснодар» должен был обязательно обыграть «Рубин», чтобы рассчитывать на серебро чемпионата России и мгновенное повышение в Лиге чемпионов. Подопечные Мурада Мусаева понимали, что победа ничего им не гарантирует, и довольно расслабленно провели первый тайм. Хотя опасных моментов у ворот гостей хватало, краснодарцы не доводили их до конца.

Открыть счёт хозяевам поля удалось уже после того, как «Локомотив» повёл в матче с «Уфой». Казанцы потеряли мяч на своей половине поля, и Вандерсон прикатил его к Виктору Классону, который нанёс точный удар в ближний угол. «Рубин», меньше которого забивал весной только «Анжи», совсем не имел шансов на ничью.

Но и «Краснодару» эта победа с минимальным счётом не принесла большой радости, тем более что клуб покидают сразу два лидера последних лет — Маурисио Перейра и Шарль Каборе. Подопечные Мусаева, во второй раз завоевавшие бронзу чемпионата России, теперь постараются попасть в Лигу чемпионов с третьего отборочного раунда, в котором их вероятными соперниками станут «Порту» или «Лион».

Фиаско Максименко и чудо-гол Алвеша

Одной из главных интриг заключительного тура стало сражение за четвёртое место между ЦСКА и «Спартаком». В его преддверии подопечные Олега Кононова опережали своих извечных соперников всего на один балл, поэтому не могли чувствовать себя спокойно, ведь в случае равенства очков прямую путёвку в Лигу Европы получали именно армейцы, имевшие преимущество по личным встречам.

Однако встреча с «Оренбургом» завершилась для красно-белых настоящим фиаско. Уже на восьмой минуте хозяева заработали стандарт на расстоянии 27 метров от ворот, а Рикарду Алвеш невероятным по исполнению ударом отправил мяч в сетку. До конца тайма коллектив Кононова мог пропустить ещё несколько раз, однако либо спасал Александр Максименко, либо соперникам не хватало точности.

Во втором тайме «Спартак» немного пришёл в себя и стал отвечать на опасные выпады «Оренбурга». Неплохой шанс отличиться имел Наиль Умяров, но ни ему, ни его партнёрам так и не удалось поразить ворота противника. Итоговый счёт на четвёртой компенсированной минуте установил Артём Кулишев. Максименко допустил грубейшую ошибку и потерял мяч у пределов штрафной. Хавбек хозяев воспользовался этим и легко переправил мяч в сетку.

Победа Чалова в гонке бомбардиров и 200-й «сухарь» Акинфеева

Осечкой «Спартака» воспользовался его главный конкурент. На «ВЭБ Арене» ЦСКА не оставил шансов «Крыльям Советов» и завоевал прямую путёвку в Лигу Европы. Подопечные Виктора Гончаренко отправили в ворота соперника шесть безответных мячей, а Игорь Акинфеев оформил свой 200-й «сухарь» в рамках национального первенства, чего ранее не удавалось ни одному голкиперу.

Матч начался с символического удара Евгения Гинера, которому 26 мая исполнилось 59 лет, а уже спустя пять минут его игроки открыли счёт. Свой очередной мяч в сезоне забил лучший бомбардир РПЛ Фёдор Чалов, поздравивший главного тренера Виктора Гончаренко с рождением дочери. Однако самый яркий отрезок пришёлся на дебют второго тайма. Всего за 11 минут ЦСКА трижды поразил ворота «Крыльев Советов» и снял все вопросы о победителе. По разу отличились исландцы Хёрдур Магнуссон и Арнор Сигурдссон, а автором ещё одного гола стал словенский форвард Яка Бийол.

В концовке красно-синие ещё дважды огорчили Евгения Конюхова и довели счёт до неприличного. Чалов забил свой 15-й мяч в сезоне, а Иван Обляков установил окончательный счёт. «Крылья Советов» продлили свою безвыигрышную серию до семи матчей подряд и завершили чемпионат на 13-м месте. Таким образом, в стыках они встретятся с «Нижним Новгородом».

Новый стадион «Динамо» и шесть мячей на двоих с «Арсеналом»

Московское «Динамо» вернулось в Петровский парк после 11-летнего перерыва. Стадион, который теперь называется «ВТБ Арена», принял первый матч после реконструкции. В гости к бело-голубым приехал тульский «Арсенал», который этим летом сыграет в Лиге Европы. Игра, которая уже не имела турнирного значения для обеих команд, порадовала зрителей голами: первый тайм получился самым результативным среди всех первых отрезков матчей 30-го тура.

Уже на второй минуте Мигел Кардозу стал автором первого мяча на обновлённой «ВТБ Арене». Спустя четверть часа хозяев поля ждало разочарование: мало того, что Евгений Луценко получил травму и попросил замену, ещё и вышедший вместо него Евгений Марков сразу же срезал мяч в свои ворота при розыгрыше штрафного. Но нападающий быстро исправился и отдал голевую передачу Кириллу Панченко, благодаря чему «Динамо» вернуло лидерство в матче.

Во второй половине встречи зрители тоже увидели три забитых мяча, из-за которых москвичи в пятый раз подряд сыграли вничью. После пенальти в исполнении Резиуана Мирзова Панченко отличился во второй раз, но затем «Динамо» пропустило на 84-й минуте от Игоря Горбатенко. Первый матч на новом стадионе порадовал болельщиков результативностью, но победы хозяевам не принёс.

Борьба за восьмое место и семь жёлтых карточек

К 30-му туру «Ахмат» и «Ростов» подходили без какой-либо турнирной мотивации. Оба коллектива находились достаточно далеко от зоны стыковых матчей, но побороться за еврокубки также не могли. Особенно обидно это должно быть для подопечных Валерия Карпина, которые очень здорово начали чемпионат, но не смогли удержать высокий темп. В этой встрече решалось лишь, на какой ноте коллективы смогут завершить сезон.

На правах хозяев подопечные Рашида Рахимова активнее начали встречу, но отличиться смогли лишь в конце первого тайма. На 38-й минуте Бернард Бериша совершил впечатляющий спурт поперёк поля, а Исмаэл исполнил подачу в штрафную. Аблайе Мбенг оторвался от опекуна и в высоком прыжке поразил ворота Сергея Песьякова.

В оставшееся время на поле шла довольна бескомпромиссная борьба, результатом которой стали семь жёлтых карточек. Подопечные Карпина пытались восстановить статус-кво, но счёт остался прежним. Таким образом, «Ахмат» набрал 43 очка и переместился на восьмую строчку турнирной таблицы, а «Ростов» завершил сезон на девятом месте.

Гол экс-игрока «Анжи» и прощание с махачкалинцами

«Урал» приехал в гости к одному из главных аутсайдеров чемпионата. «Анжи», который весь сезон испытывал серьёзные финансовые трудности, уже потерял даже теоретические шансы на сохранение прописки в элите, поэтому надеялся громко хлопнуть дверью перед уходом. Стоит отметить, что повод для этого представился отличный, ведь его соперником выступал действующий финалист Кубка России.

Однако сделать это подопечным Магомеда Адиева оказалось не по силам. С интервалом в три минуты Павел Погребняк и Сергей Брызгалов заставили капитулировать Юрия Дюпина, отличившись после верховых подач. Примечательно и то, что ранее защитник защищал цвета махачкалинского клуба, а последний мяч в их футболке отправил именно в ворота «Урала».

Подопечные Дмитрия Парфёнова прервали свою четырёхматчевую безвыигрышную серию и завершили сезон на десятой строчке. «Анжи» стал предпоследним и следующий сезон проведёт в ФНЛ. Правда, произойдёт это в том случае, если клуб сможет решить свои проблемы с финансированием.