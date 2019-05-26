ЦСКА разгромил «Крылья Советов» в 30-м туре РПЛ

Московский ЦСКА одержал разгромную победу на самарскими «Крыльями Советов» в матче заключительного, 30-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Встреча прошла в Москве на стадионе «ВЭБ Арена» и завершилась со счётом 6:0.

В составе армейцев дубль оформил Фёдор Чалов, а также по разу отличились Хёрдур Магнуссон, Яка Бийол, Арнор Сигурдссон и Иван Обляков.

Таким образом, подопечные Виктора Гончаренко набирают 51 очко. «Крылья Советов» остаются на 13-м месте с 28 баллами и сыграют в стыковых матчах за право остаться в РПЛ с «Нижним Новгородом».

Ранее сообщалось, что РФС рассмотрит вопрос увеличения количества клубов в РПЛ.