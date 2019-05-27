«В России нашёл много хороших друзей»: Кураньи о карьере в «Динамо», голе англичанам и расколе в сборной Германии

Московское «Динамо» в скором времени сумеет вновь отыскать свой путь и вернуться на прежний уровень. Об этом в интервью RT заявил экс-игрок бело-голубых и сборной Германии Кевин Кураньи, признавшись, что ему было непросто наблюдать за неудачами своего бывшего коллектива. Нападающий поделился впечатлениями от выступления в России, назвал Юргена Клоппа одним из лучших тренеров современности, а также рассказал о расколе, возникшем в стане Бундестим во время чемпионата мира 2018 года.

«Лёв может быть жёстким»

— Вы присутствовали на финале чемпионата мира 2018 года. Какие впечатления у вас остались от этого турнира?

— Это было прекрасное первенство планеты, великолепно организованное Россией. Болельщики со всего мира были здесь счастливы. Слышал очень много положительных отзывов.

— Германия традиционно является одним из фаворитов чемпионата мира. Что с ней произошло на этом турнире?

— Думаю, в этом и заключалась основная проблема. Ты выигрываешь много трофеев и после этого на тебя оказывается колоссальное давление. Соперник выходит на матчи с тобой с удвоенной мотивацией.

— Могли ли вы предположить, что бундесманншафт не сумеет даже выйти в плей-офф?

— Это действительно была катастрофа. Тренерский штаб, игроки, болельщики — все были очень расстроены, потому что не ожидали такого исхода. Но это футбол, и именно за такую непредсказуемость я его и люблю.

— Чемпионству 2014 года предшествовал долгий процесс перестройки сборной Германии, когда всё внимание было обращено на молодёжь. Не кажется ли вам, что команде вновь требуются кардинальные изменения?

— Думаю, это должно произойти. Все с надеждой смотрят на подрастающее поколение — с целью вырастить новых чемпионов в него вкладываются большие инвестиции. Такой у нас менталитет. Тренеры пытаются создать новый коллектив. Но для этого потребуется много труда, времени и финансовых вложений.

— Возможно, пришло время сменить руководство сборной?

— Хороший вопрос. После чемпионата мира 2018 года все спрашивали себя, что важнее: найти нового тренера со свежими взглядами, или же оставить старого наставника, обладающего большим опытом и знающего команду лучше кого бы то ни было. Возможно, Йоахим Лёв сумеет исправить свои ошибки и привлечь молодых игроков. Сейчас он продолжает работать на своём посту, и до Евро-2020 ему необходимо доказать, что сборная может прогрессировать.

— Вы за то, чтобы он остался?

— Да, тем более у него уже подписан контракт. Мне кажется, у него получится исправить ситуацию.

— Вам приходилось выступать под руководством Лёва. Как бы вы его описали?

— Он делает ставку на техничных игроков, пытается получить максимум как от нападения, так и от защиты. В целом, Лёв предпочитает скоростной футбол. Кроме того, это наставник, который много общается со своими подопечными.

— Он жёсткий?

— Да, если ему необходимо быть таковым, то он на это способен. В его работе большую роль играют помощники, тренеры по технике и, пожалуй, один из лучших в мире видеоаналитиков. Вся эта команда способна положительно повлиять на выступление сборной.

— Что вы думаете о ещё одном немецком тренере Юргене Клоппе, который второй год подряд вывел «Ливерпуль» в финал Лиги чемпионов?

— Один из лучших специалистов в мире. Он доказал это в Германии, а сейчас демонстрирует свой класс и на международном уровне. Клопп собрал в составе «Ливерпуля» великолепных исполнителей. Все видят плоды его трудов. Мне кажется, футболисты любят его, потому что он знает, как с ними общаться.

— Ваш последний коллектив, «Хоффенхайм», возглавляет 31-летний Юлиан Нагельсман. Можно ли его назвать восходящей звездой немецкого тренерского цеха?

— Несомненно. Я работал с ним на закате своей карьеры и видел его тренерский стиль. В первую же встречу с командой он вёл себя как специалист с 20-летним стажем. Это невероятно. Он отлично понимает игру, настоящий футбольный маньяк. Нагельсман знает, как мотивировать спортсмена, чтобы получить необходимый результат. Думаю, однажды он возглавит сборную Германии.

— По окончании сезона Нагельсман покинет «Хоффенхайм» и возглавит «РБ Лейпциг». Насколько это серьёзный шаг в его карьере?

— Он продолжит набираться опыта, что очень важно. Он уже выступал в Лиге чемпионов. А сейчас под его руководством будут молодые футболисты. Думаю, уже после этого он перейдёт в топ-клуб и докажет, что является лучшим молодым специалистом Германии.

«Никто не в праве судить Озила»

— На чемпионате мира у бундестим возникли проблемы с дисциплиной. Было ли это тренерской ошибкой?

— Германии серьёзно навредила история с Месутом Озилом и президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом накануне турнира, о которой писали буквально все. И команда сломалась, разделилась на несколько групп.

— Значит, такая проблема всё же существовала?

— Конечно, чиновники пытались сохранить это в секрете. Но после турнира всё стало очевидно. Озил выходил на поле в одном матче и не выступал в другом. Некоторые футболисты давали интервью, которые также могли навредить. Поэтому, да, у нас было много проблем.

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— Немецкие СМИ писали, что раскол был связан с расизмом. Можете ли вы представить, что в команде Лёва происходит нечто подобное?

— Не думаю, что речь идёт о расизме. Но это нормально, что внутри коллектива образуются группы из двух — трёх лучших друзей. Если вы найдёте коллектив, в котором такое не происходит, — познакомьте меня с ним. Одни предпочитают более весёлый образ жизни, у других совсем иные интересы. Разумеется, всё равно необходимо сохранять единство. Ведь если вы хорошо выступаете, то не имеет значения, что происходит за пределами поля. Но как только уступаете, все начинают интересоваться посторонними вещами — твоими носками, причёской, бородой. Так работают СМИ.

— Предполагалось, что конфликт заключался в противостоянии между футболистами немецкого происхождения и «иммигрантами». Возможно ли такое в столь многонациональном коллективе?

— Разумеется, не каждый представитель бундестим имеет исключительно немецкие корни. Кто-то приехал из Турции, кто-то — из Ганы или ещё откуда-то. Но став чемпионами мира, все эти игроки доказали, что именно Германия является сильнейшей футбольной страной. Однако возникли проблемы и люди начинают выискивать их причины в посторонних вещах — в том числе, в происхождении.

— Некоторые болельщики и СМИ обвинили во всём Озила. Это действительно так?

— Нет. Я знаю его со времён «Шальке-04», когда он был совсем молод. Месут — игрок высочайшего уровня, который может полностью поменять ход матча. И иногда к таким футболистам действительно нужен особый подход. На чемпионате мира в Рио-де-Жанейро он помог команде завоевать золото, и все пели ему дифирамбы. Но на первенстве планеты 2018 года на него обрушился шквал критики. Возможно, Озил совершил ошибку, но никто не в праве его судить и говорить, что он не немец. Это очень плохо.

— Могло ли всё это сломать его?

— Да, это давление со стороны СМИ сильно отразилось на его выступлении. Он не присутствовал на поле на 100%.

— Как ему вернуться в прежнюю форму?

— Озилу нужен тренер, который бы его понимал и высоко оценивал его игру. Тогда он сможет вернуться ещё более сильным.

— Может ли наставник «Арсенала» Унаи Эмери стать для него таким человеком?

— Это хороший тренер, у которого складываются особенные отношения с подопечными. Но, честно говоря, я не знаком с его методиками. Поэтому не могу сказать, способен ли он помочь Озилу.

«В России меня впечатлили люди»

— В 2007 году в матче на обновлённом Уэмбли вы стали автором гола в ворота сборной Англии. Что вы тогда испытали?



— Разумеется, было приятно оформить победный гол на новом стадионе против такого соперника и вписать своё имя в историю.

— После этого матча сборная Германии уступила Испании в финале чемпионата Европы 2008 года. А затем вы больше не попадали в состав национальной команды. Что произошло?

— Это был один из самых сложных моментов в моей карьере. Тогда я выступал за «Шальке-04», а сборная играла на стадионе дортмундской «Боруссии», чьи болельщики нас ненавидят. Я допустил ошибку, ушёл, но потом попросил Лёва взять меня обратно, так как непросто смотреть матчи бундесманншафт с трибун. Но решение уже было принято.

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— Речь идёт о том, что вы ушли после матча, потому что вам было некомфортно на арене?

— Да, в меня летел мусор, а фанаты осыпали ругательствами. И я понял, что больше не хочу там находиться. В моей голове как будто произошёл взрыв. Я выключил телефон и никому не отвечал. Это была ошибка, о которой я теперь сожалею.

— Значит, у Лёва возникло впечатление, что вы просто сбежали?

— Да, наверное. Мне сложно судить, потому что я никогда его об этом не спрашивал. Возможно, тренеру показалось, что у меня не хватило профессионализма.

— Общались ли вы с ним после этого инцидента?

— Да, конечно, но мы не говорили об этом решении. Каждый из нас вынужден делать выбор, и я должен был его понять, потому что также совершил ошибку.

— После этого вы стали автором одного из красивейших голов в ворота «Боруссии», а затем неожиданно переехали в московское «Динамо». Почему вы выбрали именно Россию?

— Честно говоря, на тот момент это предложение подходило мне больше всего. Конечно, речь шла о больших деньгах. Тогда я ещё не знал, что Москва — такой прекрасный город. Коллектив рос, было куплено много качественных футболистов. В его составе присутствовали представители сборной России — Александр Самедов, Дмитрий Хохлов и другие. Для меня это было нечто особенное. Заиграть за обычную российскую команду и дорасти вместе с ней до еврокубков. Иногда нам везло, но в целом сезоны складывались для нас хорошо. В итоге я рад, что оставался там на протяжении пяти лет.

— Какие стереотипы о России у вас были на тот момент и что с тех пор поменялось?

— Медведи точно не ходят по улицам. (Смеётся.) Но зимы здесь действительно длинные и снежные. И ужасные пробки. Ненавижу их. Но в целом меня впечатлили люди, рестораны, красивые места. В России я чувствовал себя комфортно и нашёл много хороших друзей. Именно поэтому и решил продлить контракт с бело-голубыми.

— После вашего ухода из «Динамо» у команды наступила чёрная полоса. Она опустилась в Футбольную национальную лигу. Что произошло?

— Мне кажется, им не хватает меня. (Смеётся.) Мне было грустно видеть, как коллектив, за который выступает столько моих друзей, опустился дивизионом ниже. Но они продолжили сражаться и вернулись в Российскую премьер-лигу. Сейчас им нужно вновь найти свой путь. Слышал, что «Динамо» вновь сотрудничает с прежним спонсором, и это также очень важно. Думаю, что у клуба и у его болельщиков, которых я очень люблю, всё будет хорошо.