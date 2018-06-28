Вылет Германии, разгром Мексики и вторая победа Бразилии: итоги 14-го игрового дня ЧМ-2018 по футболу

В России завершился 14-й день чемпионата мира по футболу. Сборная Германии сенсационно уступила Южной Корее и впервые в истории не смогла преодолеть барьер группового этапа турнира. Швеция забила в ворота Мексики три безответных мяча и заняла первое место в группе F, а Бразилия уверенно обыграла Сербию, сохранив за собой лидерство в квартете E. Кроме того, Швейцария не смогла переиграть Коста-Рику, пропустив гол на 93-й минуте поединка.

Исторический вылет Германии и сенсационная Южная Корея

Невероятное спасение на последних минутах в матче со шведами заставило воспрянуть духом болельщиков бундестим. Подопечные Йоахима Лёва вернули себе инициативу в борьбе за попадание в плей-офф мундиаля, а для завоевания заветной путёвки было необходимо обыгрывать скромную по международным меркам Южную Корею.

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Наставник действующих чемпионов мира в очередной раз удивил и практически наполовину обновил состав. Свой дебют на мундиале совершили Никлас Зюле и Леон Горецка, а Матс Хуммельс, Месут Озил и Сами Хедира вернулись в число стартовых 11 футболистов. Причём на скамейке остался один из символов коллектива и её лучший бомбардир на первенствах планеты — Томас Мюллер.

Однако подобные радикальные изменения не помогли сборной Германии наладить игру. Она действовала чересчур медленно и позволяла противникам своевременно перекрывать направления развития комбинаций. Тимо Вернер путешествовал по всему фронту атаки, но добиться чего-то весомого не мог. Кроме того, удивлял своей неуверенной игрой опытнейший Мануэль Нойер. После удара со штрафного вратарь «Баварии» выронил мяч из рук, но чудом успел исправить собственную оплошность.

На протяжении 80 минут немцы пытались взломать массированную оборону соперника, но все их попытки оказались тщетны. Не спас подопечных Лёва даже выход на поле Мюллера и Гомеса, которые должны были добавить мощи атаке бундестим. К слову, Марио имел шансы вывести свою команду вперёд, но мяч после его удара головой оказался в руках о голкипера Чо Хён У.

На исходе 92-й минуты встречи немцы получили одну из самых сильных пощёчин в своей славной футбольной истории. Южнокорейцы здорово разыграли стандарт, а Ким Ён Гвон переправил снаряд в сетку, заставив фанатов бундесманншафт схватиться за головы. Судья на линии взятие ворот отменил, усмотрев положение «вне игры», но главный арбитр из США Марк Гейгер воспользовался помощью видеоассистента (VAR) и установил, что мяч был забит в соответствии с правилами.

Финальный штурм обернулся для Нойера и компании очередной катастрофой. Подключившийся к атаке голкипер потерял мяч на чужой половине поля и позволил Сон Хын Мину поразить пустые ворота. Южная Корея стала автором главной сенсации мундиаля, а Германия впервые в своей истории не смогла преодолеть барьер группового этапа чемпионата мира по футболу.

Видеообзор матча ЧМ-2018 по футболу Южная Корея — Германия

Разгром от Швеции и самая быстрая жёлтая карточка

Параллельный матч также завершился неожиданным результатом. Оказавшись в тяжёлой ситуации после поражения от немцев, шведы продемонстрировали скандинавский характер и разгромили лидеров квартета F мексиканцев. Подопечные Янне Андерсона доминировали на протяжении всего матча и доказали, что не зря приехали в Россию вместо более именитых итальянцев.

«Тре крунур» пошли вперёд и спровоцировали Хесуса Гальярдо жёстко нарушить правила уже на 15-й секунде встречи. Игрок «Монтеррея» стал автором самой быстрой жёлтой карточки на мундиале, но на этом проблемы мексиканцев только начались. Шведы выглядели гораздо более мотивированными и раз за разом создавали опасные моменты у ворот Гильермо Очоа. Особенно выделялся хавбек Эмиль Форсберг.

Футболисты сборной Швеции

Reuters

Однако открыть счёт сине-жёлтым удалось лишь на 50-й минуте поединка. Маркус Берг прострелил вдоль штрафной площади, а Виктор Классон изящным движением прокинул мяч на Людвига Августинссона, который мощным ударом поразил ворота противника.

Но на этом атакующий порыв скандинавов не закончился. Они продолжили нагнетать обстановку у ворот противника и в течение ближайших 24 минут дважды заставляли мексиканцев капитулировать. Сначала пенальти за фол на Берге реализовал экс-защитник «Краснодара» Андреас Гранквист, а итоговый счёт на табло установил Эдсон Альварес, срезавший мяч в собственные ворота.

Эта победа позволила шведам занять первое место в квартете F и впервые за 12 лет выйти из группы. Мексика же чудом избежала вылета, оставшись на второй строчке благодаря фиаско Германии.

Видеообзор матча ЧМ-2018 по футболу Швеция — Мексика

Вторая победа Бразилии и травма Марсело

В группе Е на две путёвки в плей-офф перед заключительным туром претендовали Бразилия, Швейцария и Сербия. Однако последним для попадания в число 16 лучших команд турнира требовалось совершить маленькое чудо — обыграть пентакампеонов. Другого выхода после поражения от Швейцарии у подопечных Младена Крстаича просто не было.

Однако в итоге «белые орлы» на переполненной «Открытие Арене» в Москве так и не смогли поставить перед соперником неразрешимых задач. Вся их игра в атаке сводилась к забросам на мощного Александара Митровича, которого надёжно опекали Тиаго Силва и Жоао Миранда. За весь матч сербы, по сути, не создали ни одного по-настоящему опасного момента у ворот соперника.

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Бразильцы же никуда не торопились и действовали на классе. В конце концов, на 36-й минуте им удалось открыть счёт. Великолепный гол организовали два футболиста «Барселоны». Филиппе Коутиньо выполнил блестящую диагональ в штрафную, а Паулиньо перебросил выскочившего навстречу Владимира Стойковича.

К слову, Коутиньо является лидером сборной Бразилии по количеству баллов за результативность. Теперь на его счету два гола и одна голевая передача.

Окончательно же всё стало ясно после перерыва, когда пентакамеоны отличились во второй раз. Неймар выполнил блестящую подачу с углового, а опытнейший Силва опередил визави и отправил мяч в ворота. Сербы пытались убедить арбитра, что в данном эпизоде правила нарушал Миранда, но рефери не прислушался к мнению футболистов.

Пожалуй, единственной ложкой дёгтя для бразильцев стала травма Марсело. Защитник «Реала» покинул поле уже на десятой минуте и пополнил без того немалый лазарет команды, в котором уже находятся Дуглас Коста и Данило. В 1/8 финала подопечным Тите придётся играть с Мексикой без этой троицы.

Видеообзор матча ЧМ-2018 по футболу Сербия — Бразилия

Путёвка для Швейцарии и автогол Зоммера

В параллельном матче Швейцария была близка к победе над Коста-Рикой, но упустила её на 93-й минуте. Здорово начали игру именно «лос тикос», которые после двух поражений лишились всех шансов на выход в плей-офф. На первых минутах костариканцы создали целый ряд опасных моментов, а также по разу попали в штангу и перекладину.

Постепенно Швейцарии удалось отодвинуть игру от собственных ворот, а в середине тайма альпийцы неожиданно забили. После навеса с фланга Брель Эмболо выполнил скидку во вратарскую, откуда Блерим Джемайли расстрелял ворота Кейлора Наваса.

Футболисты сборной Швейцарии

Reuters

Костариканцы отыгрались уже после перерыва. Кендалл Уостон на подаче углового выпрыгнул выше всех.

Игра плавно катилась к ничьей, но концовка оправдала все ожидания болельщиков. Сперва на 88-й минуте сборная Швейцарии вновь вышла вперёд усилиями Йосипа Дрмича. Однако уже в ответной атаке Коста-Рика почти заработала право на пенальти. Судья отправился посмотреть повтор и 11-метровый отменил, справедливо определив, что Брайан Руис, на котором нарушали правила, находился в офсайде.

Но и это был ещё не конец. На второй добавленной минуте Жоэля Кэмпбелла толкнули в штрафной, и судья указал на «точку». К VAR обращаться уже не пришлось.

Зато Руису, чтобы реализовать пенальти, потребовалась помощь Яна Зоммера. Футболист пробил в перекладину, от неё мяч отскочил в лежащего на земле голкипера и только потом закатился в сетку.

Тем не менее ничья не сильно сказалась на турнирных перспективах Швейцарии. Команда занимает второе место в группе и в 1/8 финала встретится с Швецией. Кажется, альпийцы имеют неплохие шансы впервые с 1954 года пробиться в четвертьфинал мундиаля.

Правда, осложнит жизнь коллективу дисквалификация сразу двух основных защитников: Фабиана Шера и капитана Штефана Лихтштайнера.