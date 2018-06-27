Сборная Бразилии обыграла Сербию на ЧМ-2018 по футболу

Сборная Бразилии нанесла поражение национальной команде Сербии в матче заключительного тура группового этапа чемпионата мира по футболу в России.

Встреча закончилась со счётом 2:0.

Голами отметились Паулиньо (36-я минута) и Тиаго Силва (68-я минута).

Бразилия набрала семь очков и заняла первое место в группе E. Сербия набрала три очка и осталась на третьей строчке.

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