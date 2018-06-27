Видеообзор матча ЧМ-2018 по футболу Южная Корея — Германия

В матче третьего тура группового этапа чемпионата мира по футболу 2018 года сборная Южной Кореи обыграла национальную команду Германии со счётом 2:0.

Южнокорейцы забили два гола в компенсированное ко второму тайму время. Отличились Ким Ён Гвон (93-я минута) и Сон Хын Мин (96-я минута).

RT вёл текстовую онлайн-трансляцию матча.

Ранее сообщалось, что сборная Германии уступила национальной команде Южной Кореи в матче заключительного тура группового этапа чемпионата мира 2018 года.