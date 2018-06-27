Германия уступила Южной Корее и сложила полномочия чемпиона мира по футболу

Сборная Германии уступила национальной команде Южной Кореи в матче заключительного тура группового этапа чемпионата мира 2018 года.

Встреча, проходившая в Казани, завершилась со счётом 2:0 в пользу Южной Кореи.

Победу сборной Южной Кореи принесли голы Ким Ён Гвона (93-я минута) и Сон Хын Мина (96-я минута).

И Германия, и Южная Корея набрали по три очка и завершают выступление на ЧМ-2018.

RT вёл текстовую онлайн-трансляцию матча.