Страшный сон бундестим: сборная Германии всухую проиграла Южной Корее и не прошла в плей-офф

В матче заключительного тура группового этапа чемпионата мира по футболу сборная Германии проиграла команде Южной Кореи со счётом 0:2. Набрав в итоге всего три очка, подопечные Йоахима Лёва финишировали на последней, четвёртой строчке турнирной таблицы группы Е и впервые в своей истории не смогли пробиться в плей-офф мундиаля.

Руководство немецкой федерации футбола сделало очень грамотный шаг, заранее сообщив, что Йоахим Лёв сохранит должность главного тренера национальной сборной независимо от её итогового результата на ЧМ-2018. Таким образом чиновники попытались хоть немного снизить давление, оказываемое на действующих чемпионов мира после невыразительного старта на российском мундиале. В двух ранее сыгранных матчах бундестим получила всего три очка, да и те были набраны уже в компенсированное время встречи со шведами благодаря гениальному удару Тони Крооса.

Победа над скандинавской дружиной, казалось бы, до предела упростила задачу сборной Германии — в заключительном туре ей необходимо было обыгрывать Южную Корею с максимально возможной разницей в счёте, чтобы выйти в плей-офф (пусть и со второго места в турнирной таблице).

Ещё год назад, когда немцы полурезервным составом буквально доминировали на Кубке конфедераций, никому и в голову прийти не могло, что у них возникнут проблемы со скромным азиатским коллективом.

У корейцев действительно был теоретический шанс пробиться в 1/8 финала мундиаля, но слишком уж многое должно было сложиться в их пользу — поэтому они сражались скорее за собственные честь и достоинство, нежели за путёвку в плей-офф. И конечно, азиаты, ведомые форвардом «Тоттенхэма» Сон Хын Мином, понимали, что положительный результат гарантирует им достойное место в истории мирового футбола: ведь ранее Германия никогда и ни при каких обстоятельствах не оставалась за бортом чемпионата мира ещё до начала поединков на вылет.

Владение без моментов

На беду бундестим, матчи с Мексикой и Швецией слишком уж наглядно продемонстрировали, как именно необходимо играть с дружиной Лёва в её нынешнем виде — отдать контроль над мячом, грамотно перекрывая подступы к своей штрафной площади, и время от времени жалить опасными контрвыпадами. У привычно скоростных и неутомимых корейцев это получалось неплохо, хотя и не идеально: партнёры Сона слишком уж часто (и не всегда оправданно) искали своего лидера вместо того, чтобы принимать решения самостоятельно. И загубили из-за этого немало перспективных атак.

Со статистической точки зрения преимущество сборной Германии было неоспоримым: об этом говорят и показатель владения мячом (74% у немцев против 26% у их соперников), и суммарные 19 попыток пробить по воротам великолепно проявившего себя на ЧМ-2018 Чо Хён Ву. Но действительно опасных моментов подопечные Лёва почти не создавали, пытаясь довести каждое следующее владение чуть ли не до паса на пустые ворота, и по-настоящему выручать полевых игроков 26-летнему голкиперу довелось всего дважды. И он справился, парировав удар Леона Горецки головой, а также не позволив Матсу Хуммельсу расстрелять себя в упор.

Впрочем, оба этих эпизода случились ещё до того, как в параллельном матче Швеция забила мексиканцам и поставила бундестим в крайне затруднительное положение. Нулевая ничья, при определённых обстоятельствах выводившая немцев в плей-офф, примерно с 50-й минуты становилась сродни поражению. Поэтому ва-банк Лёв пошёл задолго до финального свистка, поочерёдно выпустив на поле форвардов Марио Гомеса и Томаса Мюллера, а также креативного полузащитника Юлиана Брандта.

Реакция болельщиков, смотревший матч на большом экране в Берлине pic.twitter.com/6FRtS9tblZ — Чемпионат мира FIFA 2018🏆🇷🇺 (@fifaworldcup_ru) 27 июня 2018 г.

В какой-то момент игроков группы атаки у сборной Германии стало настолько много, что на позицию опорного полузащитника пришлось опускаться герою поединка со шведами Кроосу. Но ни качеством, ни количеством действующие чемпионы мира добиться своего не могли. Хотя корейцы, стоит сказать, не были совсем безупречны в обороне и не единожды проигрывали верховую борьбу высокорослым оппонентам, позволяя, например, упомянутому выше Хуммельсу наносить удары головой.

Оглушительная концовка

По всем законам жанра встреча должна была завершиться с исключительно редким на российском мундиале счётом 0:0 (ранее он был зафиксирован только один раз, в матче Франции с Данией). Нет, азиатская сборная не перестала пользоваться свободными зонами на половине поля немцев, но её контратакам, как и прежде, не хватало изюминки — передачи легко перехватывались, а удары блокировались неплохо заменившим дисквалифицированного Жерома Боатенга Никласом Зюле. Ничего толком не выходило и у Германии: даже появление габаритного Гомеса не приблизило дружину Лёва к столь необходимому забитому мячу.

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Правда, в конце концов нешуточное давление и ощущение близости вылета с ЧМ-2018 всё-таки сыграли свою роль. В добавленное ко второму тайму время бундестим пропустила после розыгрыша углового. Чтобы указать на центр поля, американскому арбитру Марку Гайгеру понадобилась помощь системы VAR: изначально он зафиксировал положение вне игры у огорчившего Мануэля Нойера Ким Йон Хвона. Но мяч к корейцу попал от ноги решившего помочь собственным защитникам Крооса, в борьбе делавшего скидку на свободное пространство, в чём судья убедился, посмотрев повторы.

В оставшиеся несколько минут немцы провели сумбурную атаку, завершившуюся неточным ударом Хуммельса, и получили гол в свои ворота — Нойер от безысходности пошёл вперёд с мячом, заигрался и совершил потерю, позволив отличиться Сону. Да, формально Корее это ничего не давало: победа Швеции лишала азиатов даже малейших шансов на попадание в плей-офф. Но отношением к делу и жаждой борьбы до последней секунды они заслужили огромное уважение к себе.

Бундестим же подытожила собственный российский кошмар сухим поражением от соперника, над которым имела колоссальное превосходство в классе и индивидуальном мастерстве. И окончательно убедила болельщиков по всему миру, что проклятие чемпионов всё-таки существует: на третьем мундиале подряд действующий обладатель титула завершил его защиту уже в группе. Причём Германия — на последнем месте таблицы, пропустив вперёд не только пробившихся в 1/8 финала Швецию с Мексикой, но и своих сегодняшних обидчиков корейцев.