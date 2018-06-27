Действующий чемпион мира в третий раз подряд вылетел с ЧМ на групповом этапе

Сборная Германии по футболу вылетела с чемпионата мира в России на групповом этапе.

Это случилось в третий раз подряд. В 2010 году сборная Италии не смогла преодолеть групповой этап, в 2014-м — сборная Испании.

Ранее сборная Германии по футболу впервые в своей истории не смогла преодолеть групповой этап ЧМ.