Сборная Германии по футболу впервые в своей истории не смогла преодолеть групповой этап ЧМ

Сборная Германии по футболу впервые в своей истории не смогла преодолеть групповой этап чемпионата мира.

На ЧМ-2018 в России Германия набрала три очка и заняла четвёртое место в группе F.

Ранее сборная Германии сыграла вничью с национальной командой Южной Кореи в матче заключительного тура группового этапа чемпионата мира 2018 года.