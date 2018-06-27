Момент истины для Германии и Бразилии: анонс 14-го дня ЧМ-2018

В группе F Германия, Мексика и Швеция определят лишнего в борьбе за две путёвки в плей-офф. Действующие чемпионы мира, немцы, сыграют с Южной Кореей, скандинавы сойдутся в противостоянии с «ацтеками». А в рамках квартета E Сербии необходимо обыграть Бразилию, чтобы пробиться в число 16 лучших команд турнира. RT представляет анонс матчей 14-го игрового дня ЧМ-2018.

Южная Корея — Германия (17:00, Казань)

К чемпионату мира в России немцы подходили в ранге одного из главных фаворитов, но по ходу группового этапа чуть не стали аутсайдерами. В первом туре сборная Германии сенсационно проиграла Мексике, а после первого тайма встречи второго тура уступала и Швеции. Бундестим рисковала продолжить неудачную серию — действующие чемпионы мира на следующем мундиале в последнее время даже не выходят из группы. В 2010-м такое произошло с Италией, а четыре года спустя — с Испанией. Однако подопечные Йоахима Лёва смогли переломить ход матча.

Особенные эмоции у футболистов команды вызвал победный мяч Тони Крооса со стандарта на 95-й минуте.

Его немцы почему-то решили отпраздновать прямо возле скамейки соперника, что шведам очень не понравилось. За подобное поведение Немецкий футбольный союз позже даже был вынужден принести скандинавам извинения.

Несмотря на это, ФИФА открыла дисциплинарное дело в отношении пресс-секретаря сборной Ульриха Фойгта и менеджера DFB Георга Белау за неприличные жесты в адрес оппонентов.

Если сборная Германии в последний момент всё же спаслась от досрочного вылета из чемпионата, то Южная Корея, потерпев два поражения кряду, заранее сложила оружие. При этом «азиатские тигры» продемонстрировали крайне невзрачный футбол.

Нынешняя встреча станет для Южной Кореи и Германии четвёртой в истории. Прежде на первенствах планеты они пересекались дважды. В 1994-м азиаты в решающем матче группового этапа уступили бундестим со счётом 2:3 и вылетели из турнира.

А в 2002-м команды сошлись в полуфинале домашнего для корейцев мундиаля, и Германия одержала победу с минимальным счётом. В составе команды был и Мирослав Клозе, который в настоящий момент входит в тренерский штаб немецкой сборной.

Мексика — Швеция (17:00, Екатеринбург)

После двух побед подряд казалось, что Мексике обеспечено место в плей-офф, однако победа немцев над шведами способна серьёзно испортить «ацтекам» жизнь. Теперь, в случае успеха Германии и собственного поражения, мексиканцы могут не попасть в плей-офф даже с шестью очками в активе.

Решающую роль при равенстве очков будет играть разница забитых и пропущенных мячей. Пока подопечные Хуана Карлоса Осорио по этому показателю опережают двух главных оппонентов (плюс два против нулей у Германии и Швеции).

Однако в случае победы скандинавы опередят «ацтеков» по результату личной встречи.

«Тре крунур» эти три очка просто необходимы: ведь после поражения от бундестим команду на родине ждала настоящая обструкция. Особенно не повезло Джимми Дурмазу — именно он совершил тот роковой фол, за который шведов наказал Кроос. После матча футболисту пришлось даже записать специальное обращение к болельщикам. Этнический турок Дурмаз попросил не оскорблять его по национальному признаку и заверил, что в матчах за сборную Швеции всегда отдаёт все силы.

Любопытно, что в девяти предыдущих встречах с Мексикой «Тре крунур» добыла четыре победы, а уступила лишь дважды — при трёх ничьих.

Правда, лишь один матч из указанных носил статус официального. В далёком 1958-м году пути команд пересеклись на чемпионате мира, который как раз принимала Швеция. Эта игра стала для «Тре крунур» первой на турнире. Хозяева уверенно разгромили соперника — 3:0 и в итоге добрались до финала мундиаля, где уступили Бразилии.

Сербия — Бразилия (21:00, Москва)

В среду решится и судьба двух путёвок в плей-офф от группы Е. Одну из них разыграют сербы и бразильцы. «Белые орлы» серьёзно осложнили себе жизнь, во втором туре уступив Швейцарии. При этом матч получился невероятно скандальным. Футболисты альпийцев Шердан Шакири и Гранит Джака, этнические косовские албанцы, праздновали забитые мячи, скрещивая руки. Многие усмотрели в этом жесте отсылку к орлу, изображённому на флаге Албании.

The amount of respect and love that, Shaqiri, Behrami and Xhaka are receiving lately makes me really proud of our people's history. The world has started to learn our story, the story filled with suffer, love and passion for our country 🇽🇰🇦🇱.



Thank you guys. ❤️❤️ pic.twitter.com/iHDaSLgDGc — Kosovan Football🇽🇰 (@kosovanfooty) 25 июня 2018 г.

В результате ФИФА даже открыла в отношении игроков дисциплинарные дела. Ходили слухи, что футболисты могут получить по два матча дисквалификации, но в результате никаких санкций не последовало.

Также сербы остались недовольны судейством немца Феликса Бриха и даже подали протест по поводу его действий. А главный тренер «белых орлов» Младен Крстаич призвал отправить арбитра в Гаагский трибунал.

А вот бразильцы свой решающий матч во втором туре выиграли. Пентакампеоны в игре с Коста-Рикой были очень близки ко второй ничьей подряд, но в концовке всё же вырвали важнейшую победу. Голом удалось отметиться и Неймару. Для него данный мяч стал 56-м за сборную Бразилии, и по этому показателю он теперь уступает лишь Роналдо и Пеле.

Из негативных моментов для южноамериканцев можно отметить только мышечную травму Дугласа Косты. По прогнозам врачей, он не вернётся в строй раньше полуфинала. Повреждение сильно расстроило и супругу футболиста, которая на эмоциях обвинила наставника пентакампеонов Тите в чрезмерно интенсивных нагрузках.

Коста действительно не первый футболист сборной Бразилии, испытывающий проблемы с мышцами. Ранее аналогичную травму получил Дуглас, который также пропустит матч с Сербией.

К слову, бразильцы выйдут на поле, уже зная итоговые расклады в группе F, и вполне могут намеренно сыграть вничью с Сербией, чтобы занять второе место в квартете и избежать встречи в 1/8 финала с Германией, которая тоже может остаться второй.

Швейцария — Коста-Рика (21:00, Нижний Новгород)

Впрочем, и Швейцария пока не может чувствовать себя в безопасности. Победа над Сербией не гарантировала «нати» путёвку в плей-офф. Лишь успех в матче с Коста-Рикой полностью снимет все вопросы для команды.

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Однако «лос тикос» способны создать проблемы любому сопернику, что показал матч с Бразилией, в котором подопечные Оскара Рамиреса 90 минут сдерживали атаки одной из сильнейших сборных мира. Плюс, костариканцы, на предыдущем чемпионате мира добравшиеся до четвертьфинала, наверняка постараются перед отъездом из России громко хлопнуть дверью стадиона в Нижнем Новгороде.

Швейцария же в случае победы в седьмой раз попадёт в плей-офф мундиаля (и в третий раз на последних четырёх турнирах). Испортил статистику альпийцам лишь ЧМ-2010. При этом мундиаль в ЮАР швейцарцы начали с победы над будущим чемпионом — Испанией. Однако затем «нати» уступили чилийцам, а в решающем матче так и не смогли поразить ворота скромного Гондураса и вылетели из турнира.

Нынешняя встреча команд станет лишь третьей в истории. Причём оба предыдущих матча носили статус товарищеских. В 2006-м победу одержала Швейцария — 2:0, а спустя четыре года Коста-Рика взяла реванш — 1:0.