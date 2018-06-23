Сборная Мексики обыграла Южную Корею в матче ЧМ-2018

Сборная Мексики по футболу одержала победу над национальной командой Южной Кореи в матче группового этапа чемпионата мира 2018 года.

Встреча, которая прошла в Ростове-на-Дону, завершилась со счётом 2:1.

Голы в составе победителей забили нападающие Карлос Вела с пенальти (26-я минута) и Хавьер Эрнандес (66-я минута). Корейцы ответили точным ударом Сон Хын Мина (90-я минута).

Мексика в следующем матче сыграет с командой Швеции. Южная Корея встретится с Германией.

Ранее сообщалось, что cенегальский арбитр Маланг Дидхиу рассудит сборные России и Уругвая в матче ЧМ-2018 в Самаре.