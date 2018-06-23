Сенегальский арбитр рассудит сборные России и Уругвая в матче ЧМ-2018 в Самаре

Сенегальский арбитр Маланг Дидхиу обслужит матч группового этапа чемпионата мира между сборными России и Уругвая.

Об этом сообщает пресс-служба Международной федерации футбола (ФИФА).

Ассистентами судьи станут его соотечественники — Джибриль Камара и Эль-Хаджи Самба. Резервным арбитром выступит Бамлак Тессема из Эфиопии.

Встреча между национальными командами России и Уругвая состоится 25 июня в Самаре. Начало — в 17:00 мск.

Ранее сообщалось, что полузащитник сборной России Роман Зобнин купил билеты на матч Россия — Уругвай детям из футбольной академии Тольятти.