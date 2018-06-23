Зобнин купил билеты на матч Россия — Уругвай детям из футбольной академии Тольятти

Полузащитник сборной России Роман Зобнин купил билеты на матч команды с Уругваем для детей из тольяттинской футбольной академии имени Юрия Коноплёва.

«Купил детишкам из академии билеты на игру. Сколько? Секрет!», — приводит слова Зобнина Sport24.

Он отметил, что много времени провёл в академии Коноплёва.

Встреча между сборными России и Уругвая состоится в Самаре 25 июня.

Ранее сообщалось, что сборная России прилетела в Самару на матч ЧМ-2018 с Уругваем.