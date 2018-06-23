Сборная России прилетела в Самару на матч ЧМ-2018 с Уругваем

Сборная России по футболу прилетела в Самару, где 25 июня проведёт заключительный матч группового этапа чемпионата мира 2018 года с национальной командой Уругвая.

Встреча между командами начнётся в 17:00 мск.

Обе сборные имеют по шесть очков перед очным противостоянием. Матч в Самаре определит победителя группы А.

Ранее футболист российской сборной Артём Дзюба рассказал о самой смешной истории на ЧМ-2018 по футболу.