ФИФА открыла дело в отношении представителей сборной Германии

Международная федерация футбола (ФИФА) открыла дисциплинарное дело в отношении представителей сборной Германии в связи с их некорректным поведением после матча второго тура группового этапа чемпионата мира по футболу 2018 года со Швецией.

Как сообщает ESPN, поводом стали неприличные жесты пресс-секретаря немецкой сборной Ульриха Фойгта и менеджера Немецкого футбольного союза (DFB) Георга Белау, адресованные шведской скамейке во время празднования гола Тони Крооса в концовке поединка.

Ранее сообщалось, что сборная Германии по футболу извинилась перед Швецией за поведение после матча ЧМ-2018.