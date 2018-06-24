Сборная Германии по футболу извинилась перед Швецией за поведение после матча ЧМ-2018

Пресс-служба сборной Германии по футболу принесла извинения национальной команде Швеции, главный тренер которой обвинил немцев в некорректном поведении после матча на групповом этапе чемпионата мира 2018 года.

«Это была очень эмоциональная игра. В конце матча наш тренерский штаб позволил себе слишком эмоциональную реакцию или жесты в адрес скамейки шведов. Это не соответствует нашему стилю. Поэтому мы попросили прощения у тренера сборной Швеции и у команды. Ursäkta!» — говорится в сообщении сборной Германии в Twitter.

Немцы одержали победу над шведами со счётом 2:1. Победный гол был забит на последних секундах компенсированного времени.

Ранее главный тренер сборной Германии по футболу Йоахим Лёв прокомментировал победу сборной Германии в матче со Швецией на ЧМ-2018.