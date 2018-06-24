Лёв прокомментировал победу сборной Германии в матче со Швецией на ЧМ-2018

Главный тренер сборной Германии по футболу Йоахим Лёв прокомментировал победу своих подопечных над национальной командой Швеции в матче группового этапа чемпионата мира по футболу 2018 года.

«То, что я действительно оценил сегодня — мы не стали паниковать после пропущенного гола. Мы играли с высоко поднятой головой. Да, мы не забили в паре явных моментов, но мне понравился командный дух. Мы не теряли надежду, что можем перевернуть игру и победить», — приводит слова Лёва пресс-служба ФИФА.

Он отметил, что концовка матча, после удаления Жерома Боатенга была похожа на триллер до самого финального свистка.

«Мы сняли защитника в пользу атакующего игрока, потому что знали, что нужно использовать все что есть, нужно мобилизовать каждый резерв, чтобы всё перевернуть. Эмоции закипали, у нас было пару отличных моментов, чтобы забить. Я через такое прохожу не в первый раз. Для болельщиков это та вещь, из которой складывается привлекательность футбола», — добавил специалист.

Ранее Сами Хедира заявил, что не стоит списывать сборную Германии со счётов.