Хедира заявил, что не стоит списывать сборную Германии со счётов

Полузащитник сборной Германии по футболу Сами Хедира прокомментировал победу своей команды над Швецией в матче группового этапа чемпионата мира по футболу 2018 года.

«Фух! Такая важная победа! Теперь мы в игре. Никогда не списывайте нас», — написал Хедира в своём Twitter.

Хедира не участвовал в матче со шведами, оставшись на скамейке запасных.

Ранее сообщалось, что сборная Германии в меньшинстве обыграла Швецию в матче ЧМ-2018.