Сборная Германии в меньшинстве обыграла Швецию в матче ЧМ-2018

Сборная Германии одержала волевую победу над национальной командой Швеции в матче второго тура группового этапа чемпионата мира 2018 года.

Встреча, прошедшая на стадионе «Фишт» в Сочи, завершилась со счётом 2:1.

На 32-й минуте Ула Тойвонен вывел свою команду вперёд. Немецкой сборной удалось сравнять счёт на 48-й минуте матча благодаря голу Марко Ройса.

На 82-й минуте защитник сборной Германии Жером Боатенг получил вторую жёлтую карточку, оставив свою команду в меньшинстве.

Уже в компенсированное арбитром время после розыгрыша штрафного у ворот шведской сборной ударом с острого забил Тони Кроос.

Следующим соперником немцев станет команда Южной Кореи, а Швеция сыграет с Мексикой.

RT вёл текстовую онлайн-трансляцию матча.