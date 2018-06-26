Решающий матч для Месси, надежды Австралии и реванш Хорватии: анонс 13-го дня ЧМ-2018 по футболу

В группе D cборная Аргентины поборется с Нигерией за выход в 1/8 финала чемпионата мира, а Хорватия предпримет попытку отомстить Исландии за поражение в квалификации к мундиалю. Австралия попытается завоевать путёвку в плей-офф от квартета C. Для этого подопечным Берта Ван Марвейка необходимо обыгрывать Перу и надеяться на поражение Дании во встрече с Францией.

Дания — Франция (17:00, Москва)

В заключительном туре друг с другом сыграют лидеры квартета C. Но если сборная Франции уже гарантировала себе выход в плей-офф, то для Дании пока ещё ничего не ясно. Подопечные Оге Харейде имеют на счету лишь четыре очка и от австралийцев их отделяет одна победа. Таким образом, если «11 друзей Ольсена» уступят трёхцветным, их судьба будет решаться в параллельном поединке.

Футболист сборной Франции Оливье Жиру

Reuters

При этом не стоит ожидать, что французы станут непременно играть на победу. Ничья устроит не только коллектив Дидье Дешама, но и их соперников, а также позволит синим избежать свидания с потрясающими хорватами в 1/8 финала турнира. «Шашечные» с лёгкостью и уверенностью расправляются с соперниками, и поэтому они абсолютно точно одни из самых неприятных оппонентов в плей-офф мундиаля.

История противостояний Франции и Дании насчитывает 15 встреч, причём две из них состоялись на мировых чемпионатах. На победном для себя домашнем мундиале 1998 года сильнее оказались трёхцветные, а спустя четыре года «алая гвардия» помешала им выйти из группы. При этом семь из оставшихся встреч остались за синими, пять — за их оппонентами, а ещё одна завершилась вничью.

Примечательно, что в преддверии поединка с датчанами подопечные Дидье Дешама снова провели товарищескую встречу с молодёжной командой «Спартака» в возрасте до 19 лет. В отличие от первого матча между коллективами, напряжённой борьбы не получилось. Вице-чемпионы Европы забили в ворота противника 11 безответных мячей.

Особенным этот матч может стать для форварда трёхцветных Оливье Жиру. Если форвард «Челси» сможет оформить свой 32 гол за сборную, он обойдёт по этому показателю легенду французского футбола Зинедина Зидана. В этом случае по количеству забитых мячей он будет уступать лишь Давиду Трезеге, Мишелю Платини и Тьерри Анри.

«Никто не отменял цели занять первое место. Но при этом надо учитывать вопрос игровой практики резервистов, уставших игроков, получивших жёлтые карточки. Нужно иметь в виду много аспектов перед плей-офф. Если я взял с собой 23 игрока, значит, каждый из них может выйти на поле. Если они приехали сюда, значит, готовы», — цитирует пресс-служба ФИФА Дидье Дешама.

Австралия — Перу (17:00, Сочи)

В параллельном матче сойдутся команды, располагающиеся на третьей и четвёртой строчках квартета C. В отличие от австралийцев, подопечные Рикардо Гареки уже потеряли все шансы завоевать путёвку в 1/8 финала. Но ждать лёгкой прогулки «соккеруз» не приходится. Темпераментные южноамериканцы явно не настроены уезжать из России с нулём в графе «набранные очки» и постараются оказать сопернику максимальное сопротивление.

Футболист сборной Австралии Миле Единак

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При этом в первых двух матчах «инки» смотрелись весьма достойно и уступили с минимальной разницей в счёте. Перуанцы имели отличные возможности для взятия ворот, но в решающие моменты Джефферсону Фарфану и Хосе Паоло Герреро не хватало точности.

Подопечные Берта Ван Марвейка могут повторить своё лучшее достижение на чемпионатах мира в истории, пройдя в 1/8 финала. Но для этого им мало рассчитывать на собственные силы. Им необходимо побеждать перуанцев с разницей в два мяча и надеяться на осечку датчан в поединке с французами.

Хорошая новость для «соккеруз»: на поле, возможно, не выйдет один из лидеров перуанской сборной Фарфан. В ходе тренировки, которая прошла 23 июня, футболист столкнулся со своим партнёром, потерял сознание и был госпитализирован. В настоящее время он находится в одной из московских клиник, а вопрос относительно его участия в поединке пока не решён.

Футболист сборной Перу Джефферсон Фарфан и игрок команды Дании Томас Дилейни

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Также примечательно, что этот матч станет первым на мундиале, который в качестве главного арбитра будет обслуживать россиянин Сергей Карасёв. 39-летний москвич уже успел поработать четвёртым судьёй на двух встречах в рамках группы B, а в этом поединке совершит свой долгожданный дебют на домашнем чемпионате мира по футболу.

Аргентина — Нигерия (21:00, Санкт-Петербург)

Две неудачи в стартовых турах группового этапа поставили Лионеля Месси и компанию в тяжелейшую ситуацию. Вице-чемпионы мира имеют в своём активе всего один набранный балл и располагаются на последнем месте в турнирной таблице квартета D.

Их соперники, наоборот, начали нащупывать свою игру. После фиаско в поединке с хорватами нигерийцы не только блестяще расправились с исландцами, но и обрели лидера коллектива в лице Ахмеда Мусы. Экс-форвард ЦСКА отметился дублем и поднял сборную на вторую строчку в группе. Теперь для выхода в следующую стадию Нигерии вполне достаточно ничьей.

Аргентину же такой расклад абсолютно не устраивает. Для невероятного спасения им непременно нужно обыгрывать «суперорлов» — и делать это максимально убедительно. Не стоит исключать, что для определения обладателя второй путёвки могут понадобиться дополнительные показатели, которые подопечным Хорхе Сампаоли заметно подпортил разгром от «шашечных».

Футболист сборной Нигерии Ахмед Муса

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Кроме того, поражение от Хорватии довело безвыигрышную серию Аргентины на первенствах планеты до рекордных четырёх встреч. В последний раз двукратные чемпионы мира добивались победы в основное время в полуфинале бразильского мундиаля, когда обыграли Бельгию.

Примечательно, что жребий практически постоянно отводит Аргентину в соперники сборной Нигерии на групповом этапе чемпионатов мира. Так происходило на пяти из шести первенствах планеты, на которые в своей истории квалифицировалась Нигерия. При этом они ни разу не смогли одержать победу над своими более именитыми соперниками. Все встречи завершились победой альбиселесте, а общая разница забитых и пропущенных мячей составила 10:4 в пользу южноамериканцев.

Всего же команды встречались восемь раз и лишь дважды Нигерия брала верх. В последний раз это произошло в 2017 году в Краснодаре, где команды проводили контрольный матч. Тогда бело-голубые играли без Месси и проиграли со счётом 2:4.

В этом поединке Лионель обязательно выйдет на поле, но пока его выступление на мундиале сложно назвать успешным. Один из лучших футболистов планеты не отметился ни одним голом, а в игре с Исландией не реализовал пенальти.

Футболист сборной Аргентины Лионель Месси

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«Завтрашний матч будет жизненно важным для нас. Обе команды могут пройти в плей-офф. Убеждён, завтра мы откроем новую страницу в истории аргентинского футбола. В интернете тебя считают уголовником, если ты проиграл. Я сейчас не буду называть стартовый состав на завтра, даже игроки ещё не знают. Но у меня есть полная уверенность, что Аргентина по-другому начнёт относиться к этому чемпионату мира», — заявил Сампаоли.

Хорватия — Исландия (21:00, Ростов-на-Дону)

Сверхуспешное выступление подопечных Златко Далича в двух стартовых матчах практически гарантировало им первое место в группе D. Теоретически с этой позиции их могут потеснить нигерийцы, но тогда им нужно крупно обыгрывать аргентинцев, а хорватам также крупно уступать исландцам. После первых туров в подобное верится с трудом.

Футболист сборной Хорватии Лука Модрич

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В противостоянии с островитянами «шашечных» полностью устроит ничья, но их вдохновенная игра на этом мундиале заставляет думать, что и в этой встрече они будут бороться за три очка.

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Исландия же находится в схожей с Аргентиной ситуации. Ей необходимо уверенно побеждать Хорватию и надеяться, что альбиселесте расправятся с Нигерией, но сделают это не крупно. Успех африканцев лишит подопечных Хеймира Хадльгримссона шансов на завоевание путёвки в плей-офф, а ничья заставит забивать слишком много мячей в ворота «шашечных».

История противостояний Исландии и Хорватии насчитывает шесть встреч, в четырёх из которых победу одержали «шашечные». На счету «наших парней» лишь одна победа, зато добыта она была в квалификации к нынешнему мундиалю. Коллектив Хадльгримссона победил со счётом 1:0 и занял первое место в отборочной группе, завоевав прямую путёвку на турнир.

Этот матч может стать особенным для Ведрана Чорлуки. В прошлой встрече защитник «Локомотива» провёл свой 100 матч за национальную команду. Участие же в этом поединке поможет ему обойти Дарио Шимича и выйти на шестое место по данному показателю.