«У нас достаточно крепкая команда, чтобы это пережить»: Черчесов о поражении от Уругвая на ЧМ-2018

Крупное поражение от Уругвая в матче чемпионата мира по футболу не нанесёт сборной России серьёзного психологического ущерба. Об этом заявил главный тренер команды Станислав Черчесов. Он также объяснил изменения в стартовом составе и отметил, что его подопечные смогли проявить характер. В свою очередь, наставник Уругвая Оскар Табарес признался, что некоторые решения Черчесова его удивили.

«Играли сердцем и вели себя как мужчины»

Станислав Черчесов после матча с Уругваем не выглядел сильно расстроенным. Бодрым шагом тренер сборной России вошёл в зал для пресс-конференций самарского стадиона и спокойно принялся отвечать на вопросы журналистов с присущей ему резкостью. Характерно, что после побед над Саудовской Аравией и Египтом журналисты провожали специалиста аплодисментами, но на этот раз их не последовало. Тогда Черчесов сам саркастически похлопал представителям СМИ.

— По сравнению с предыдущим матчем вы сделали сразу три замены. Если отсутствие Юрия Жиркова и Александра Головина ожидалось, то появление Игоря Смольникова многих удивило, а в итоге защитника удалили уже в конце первого тайма. Почему приняли такое решение?

— К чему вы ведёте? Потому что мы так решили! Марио Фернандес набегался в игре с Египтом, потратил много сил. А крайние защитники у нас действуют очень активно. Жирков же получил паузу, поскольку у него есть проблемы с голеностопом и мы не хотели рисковать здоровьем Юрия. Миранчук вышел, потому что мы не хотели рисковать Головиным, который мог получить вторую жёлтую карточку на турнире и пропустить первый раунд плей-офф. Такая же ситуация сложилась у Фёдора Смолова. Поэтому, когда он выходил на замену, я попросил его действовать аккуратнее.

— Не будет ли команда испытывать психологические сложности после такого разгрома?

— Не думаю, что в этом плане у нас появятся какие-то проблемы. Сборная России даже вдесятером бежала вперёд и пыталась отыграться. Замены после перерыва тоже делали с целью усилить атаку. Мы очень хотели забить. У нас достаточно крепкая команда, чтобы пережить это поражение. Пережить — не совсем правильное слово... «Перелопатить» произошедшее внутри себя и сделать определённые выводы. Тренировочный процесс — это одно, а внутреннее состояние, с которым футболист выходит на поле, — другое. Быть готовым в нужный момент — особое искусство. Поначалу нам сегодня это не удавалось, но по ходу игры мы исправили определённые вещи и команда стала действовать так, как мы хотели. Такие матчи нельзя начинать вальяжно.

— Надломил ли команду тот факт, что Уругвай наказал сборную России за первую же ошибку?

— Когда совершаешь такие помарки, предоставляешь сопернику возможность реализовать свои сильные качества.

Вчера на тренировке мы минут 20—25 уделили стандартным положениям уругвайцев, а сегодня трижды пропустили со стандартов.

У каждой команды есть сильные стороны, мы о них знали, акцентировали на них внимание, но в итоге не сумели решить эту проблему. А что касается Саудовской Аравии и Египта, то этим командам шансов мы просто не давали, играли правильно и грамотно. Но и уровень наших предыдущих соперников был недостаточным.

— Теперь сборной России предстоит играть матч 1/8 финала в Москве на стадионе «Лужники». Может, это пойдёт команде на пользу?

— Единственный плюс. На самом деле если бы от этого что-то зависело, могли бы построить стадионы в пять раз больше по вместимости. Но этот фактор не является основополагающим. Главное — подготовка к игре, настрой на неё. Мы, конечно, хотели обыграть Уругвай и выйти из группы с первого места, но никто не смотрел, где нам предстоит играть в дальнейшем. Сложилось так. Лучше сегодня пропустить три, чем потом обсуждать определённые темы... А вообще «Лужники» — мой стадион.

— Какие сильные стороны можете выделить в игре сборной Уругвая?

— Понятно, что в составе соперника есть футболисты очень высокого класса. Но мои ребята не хуже, а в некоторых моментах даже лучше.

Повторюсь, мне понравилось, как Россия повела себя сегодня на поле, как отреагировала на пропущенные мячи. Мы показали агрессивный футбол, играли сердцем и вели себя как мужчины.

Но у сборной Уругвая классно поставлена игра на стандартных положениях. Если помните, они и Египту с Саудовской Аравией забивали после угловых. Они умеют это делать. Мы знали, как играют уругвайцы, но сами себе придумали проблемы. На таком уровне после подобных ошибок отыгрываться тяжело.

— Не появилось ли у ваших футболистов новых проблем со здоровьем после этого матча?

— Игра закончилась, все восстанавливаются. Болячки ведь, как правило, вылезают не сразу после матча, а через день-два. Будем восстанавливаться, готовиться.

«Могли забить России и больше»

Главный тренер сборной Уругвая Оскар Табарес после матча заметно устал. 71-летний специалист уже не первый год борется с серьёзной болезнью и в последнее время вынужден передвигаться с тростью. Несмотря на это, Табарес около 20 минут отвечал на вопросы журналистов.

— Уругвай выиграл все три матча группового этапа. Команду можно назвать фаворитом чемпионата мира?

— Давайте притормозим. Мы удовлетворены результатом. Хотели улучшить свою игру, и по сравнению с отборочным циклом нам удалось это сделать. Сегодня мы играли с соперником, который хорошо подготовился. Россия пыталась давить на нас, но в первом тайме мы взяли игру под свой контроль. Могли забить и больше. К сожалению, в некоторых моментах нам не хватало опыта, отсюда нереализованные возможности на контратаках.

— Насколько важно, что Луис Суарес и Эдинсон Кавани сегодня сумели отличиться?

— Всегда важно, чтобы нападающие забивали. Они чувствуют себя комфортно, когда поражают чужие ворота. Не говорю, что они должны тянуть одеяло на себя, но забивной форвард приносит команде большую пользу.

#URURUS | Audio y video de la conferencia de prensa de @LuisSuarez9 y Oscar Tabárez luego del triunfo ante Rusia: https://t.co/gzGOoPOEnvpic.twitter.com/7633ecbJIq — Selección Uruguaya (@Uruguay) 25 июня 2018 г.

— Всем ли довольны в игре своей команды?

— Для меня главное — баланс, равновесие в игре. Если мы атакуем, то должны делать это грамотно. Если атака началась, значит, мы хорошо оборонялись. Российскую команду нужно похвалить за то, что она пытались разрушить нашу игру. К тому же Черчесов сделал ряд неожиданных перестановок в составе. Удивило, что на поле не оказалось Александра Головина. Плюс соперникам пришлось играть вдесятером больше часа.

— Чего ждёте от матчей плей-офф?

— Когда я собирал команду, знал, что нас будут как хвалить, так и критиковать. Когда выигрываешь, тебя никто не судит. Мы прислушиваемся к критике. Но я хотел, чтобы у меня была такая команда, которая может играть, используя различные варианты. Посмотрим, с кем встретимся в первом раунде плей-офф, с Испанией или Португалией, и дальше уже будем разрабатывать план на матч. Часто говорят, что Оскар Табарес уповает на контратаки, но ведь на поле можно выходить с одним планом, а игра поставит всё на свои места. Сейчас мои подопечные устали. Хорошо, что у них есть несколько дней на отдых. Мы ведём себя скромно. Не хочу сейчас говорить, что Уругвай является фаворитом. Собираемся просто спокойно играть.

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Мы заняли первое место в группе. Выиграли все три матча. Это было очень важно. Рад, что сегодня не пропустили, потому что в концовке такое всегда возможно. Но моя команда была сконцентрирована все 90 минут. Все действовали как единый коллектив. Нам даже удалось удивить соперника. А ведь Россия не только играет в хороший футбол, но и выступает дома, что нельзя не учитывать.

— Важно было обыграть Россию у неё дома?

— Я играл на стадионах, на которых наших болельщиков не было вовсе, и привык к этому. Как тренер сталкиваюсь с такими же проблемами. Хорошо, что у нас в составе есть опытные футболисты, которые могут подсказать партнёрам, дебютирующим на чемпионате мира.

Ответил на пару вопросов журналистов и автор одного из мячей в ворота сборной России Луис Суарес, который был признан лучшим игроком матча. Форвард отметил, что рад прогрессу команды, и поблагодарил посетивших матч соотечественников.

— Ставили перед собой задачу прогрессировать по ходу турнира. Очень здорово, что после двух скромных побед с минимальным счётом добились разгрома. Рад, что заняли первое место в группе. Уругвай впервые выиграл все три матча на групповом этапе мундиаля. Что касается моих голов — я не думаю о рекордах и цифрах. Рад, что добиваюсь поставленных целей вместе с командой. Всегда нужно быть на поле единым коллективом. Все должны думать в первую очередь о сборной. Также хочу поблагодарить уругвайцев, которые не пожалели времени и денег и приехали в Россию, — прокомментировал игру Суарес.