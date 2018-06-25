Черчесов считает, что сборная России сама виновата в поражении от Уругвая

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов считает, что его подопечные не смогли нейтрализовать сильные качества национальной команды Уругвая в матче третьего тура группового этапа домашнего чемпионата мира.

«Когда такие ошибки совершаешь, даёшь сопернику шанс реализовать свои сильные качества. Вчера минут 20-25 разбирали стандарты, но пропустили так трижды. Акцентировали внимание на этом, но предотвратить не смогли. А Саудовской Аравии и Египту шансов просто не давали», — сказал Черчесов на пресс-конференции.

Он также рассказал, какие он видит преимущества у сборной Уругвая.

«У них есть игроки хорошего класса. У нас не хуже, если не лучше в каких-то моментах. Мне понравилось, как моя команда отреагировала на результат. Мы показали мужской футбол. Но у Уругвая есть стандарты, которыми они пользуются. Так они забили и Египту. Сюрпризов нет. Сами себе придумали. На таком уровне отыгрываться после таких вещей тяжело», — добавил Черчесов.

Ранее Черчесов объяснил, почему сделал изменения в стартовом составе сборной России на матч с Уругваем.