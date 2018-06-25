Черчесов объяснил, почему внёс изменения в стартовый состав сборной России на матч с Уругваем

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов объяснил, почему внёс изменения в стартовый состав сборной России на матч третьего тура группового этапа чемпионата мира 2018 года с национальной командой Уругвая по сравнению с первыми встречами турнира.

Игорь Смольников заменил Марио Фернандеса на правом фланге обороны, а на противоположном фланге Фёдор Кудряшов вышел вместо Юрия Жиркова. Встречу на скамейке запасных начали Александр Головин и Фёдор Смолов.

«Мы так решили. Марио набегался с Египтом и отдал много сил. У нас активные крайние защитники. У Юры есть проблемы с голеностопом, мы не хотели рисковать. Марио тоже потерял много сил. Головин не играл из-за карточки. Не хотели терять его. Смолова тоже попросил играть аккуратнее, чтобы вторая карточка не привела к дисквалификации», — заявил Черчесов на пресс-конференции.

Он также ответил на вопрос, что нужно сделать сборной России, чтобы отойти от крупного поражения в матче с Уругваем.

«Ничего делать не надо. Даже вдесятером команда бежала. Мы хотели забить, сделали специальные замены. Команда психологически крепка, чтобы пережить это поражение. Хотя «пережить» — не то слово. Перелопатить и сделать определённые выводы. Тренировочный процесс — одно, а внутреннее состояние игроков — другое. Подойти готовым к игре — это искусство. По ходу матча команда заиграла, как мы хотели. Такие матчи нельзя начинать вальяжно», — заключил Черчесов.

Ранее нападающий сборной Уругвая по футболу Луис Суарес подвёл итоги матча третьего тура группового этапа чемпионата мира 2018 года с национальной командой России.