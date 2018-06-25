Суарес подвёл итоги матча Россия — Уругвай

Нападающий сборной Уругвая по футболу Луис Суарес подвёл итоги матча третьего тура группового этапа чемпионата мира 2018 года с национальной командой России.

«Мы хотели расти в своей игре по мере продвижения по турниру. После двух побед с минимальным счётом хотели выиграть увереннее. Хотели прибавить. Рад, что заняли первое место в группе. Впервые Уругвай выиграл три матча в группе на ЧМ», — сказал Суарес на пресс-конференции.

Он также прокомментировал тот факт, что ему удалось забить голы на трёх чемпионатах мира.

«Не думал об этом. Рекорды нужно бить. Рад, что добиваюсь своих целей вместе с командой. Нужно играть коллективом, думать о том, что лучше для сборной. Хочу поблагодарить уругвайцев, которые не пожалели денег и времени и приехали сюда. Мы наградили их результатом», — заявил Суарес.

Ранее сообщалось, что Суарес признан лучшим игроком матча Россия — Уругвай.