Суарес признан лучшим игроком матча Россия — Уругвай

Нападающий сборной Уругвая по футболу Луис Суарес признан лучшим игроком матча третьего тура группового этапа чемпионата мира 2018 года с национальной командой России.

Суарес открыл счёт на 10-й минуте матча точным ударом со штрафного.

Ранее сборная России по футболу уступила национальной команде Уругвая в матче третьего тура группового этапа чемпионата мира 2018 года.