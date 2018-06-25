Россия проиграла Уругваю на ЧМ-2018

Сборная России по футболу уступила национальной команде Уругвая в матче третьего тура группового этапа чемпионата мира 2018 года.

Встреча, проходившая в Самаре, завершилась со счётом 3:0 в пользу уругвайских футболистов.

Победу сборной Уругвая принесли гол Луиса Суареса (10-я минута), автогол Дениса Черышева (23-я) и мяч Эдинсона Кавани (90-я минута).

RT вёл текстовую онлайн-трансляцию матча.

Обе команды вышли в 1/8 финала ЧМ-2018. Россия и Уругвай узнают своих соперников по плей-офф после матчей группы B, которые пройдут 25 июня (начало — в 21:00).

Ранее закончился первый тайм матча третьего тура группового этапа чемпионата мира 2018 года между сборными России и Уругвая.